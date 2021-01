Publicité

Depuis la crise sanitaire causée par le coronavirus, tout le monde doit s’adapter et changer ses habitudes. Même les modes de transport sont concernés ! Après le premier déconfinement, le marché du vélo a « plus que doublé » de ventes avec une progression de 12% pour les vélos à assistance électrique, plus couramment appelé VAE. Et ce nouveau confinement est peut-être l’occasion de poursuivre ces changements en parlant d’une entreprise française du cycle.

Après vous avoir parlé du Hövding 3, un airbag pour cycliste. Aujourd’hui on s’intéresse au Vélo Mad, un vélo à assistance électrique 100% français.

Caractéristiques :

Coloris : Noir ou blanc

Poids : 18,5 kg

Cadre : Aluminium

Position du conducteur : Droite, à l’Hollandaise

2 tailles : 40 et 45

Roues : taille 27,5 pouces (pour les deux tailles de vélo)

Pneus: WTB horizon

Jantes : Match1

Dérailleur arrière : Shimano 105sc

Cassette: Shimano Tiagra 10 vitesses

Manettes: Shimano Tiagra

Cintre : Riser aluminium de 68 cm

Freins : LUCID hydraulique

Selle: Brooks B17 impérial en cuir

Poignées : Brooks en cuir

Batterie : Lithium 36v 10,4 Ah capacité de 375 Wh

Autonomie moyenne : 50km (de 50 à 70 km selon le niveau d’assistance)

Écran : écran LCD avec 5 niveaux d’assistance

Le vélo est livré avec : le chargeur de la batterie, éclairage avant et arrière LED, béquille, garde-boues et sonnette.

L’histoire du Vélo Mad in France

C’est en 2012 que l’aventure entrepreneuriale commence entre les deux amis d’enfance Charles Hurtebize et Guillaume Adriansen. Ils s’associent sur la gestion d’un site de vente de vélo urbain en surfant sur la mode des fixies, les vélos à pignons fixes.

Ils se retrouvent face à des problèmes liés à l’approvisionnement en Chine, les stocks, les délais, la qualité et à un manque de contact avec leurs clients. Les deux amis entrepreneurs constatent par la même occasion que les vélos électriques commencent à ce même moment, à prendre de l’ampleur sur le marché en France.

C’est alors que tous deux décident de créer leur propre marque française en apprenant de leur expérience passée, en privilégiant la vente directe de leurs propres produits. La marque le Vélo Mad reste aujourd’hui la première marque de vélo électrique sans intermédiaire, vendue sur internet.

Le Vélo Mad (in France) – et non « made in France » – est un vélo à assistance électrique (VAE) conçu et assemblé en France. Ce vélo français est proposé en deux versions, « Le Sport » et « L’Urbain ».

La différence entre ces deux modèles réside uniquement dans la forme du cadre, moins haute sur l’urbain (cadre semi-ouvert et davantage mixte) et la position adoptée sur le vélo : droite à l’Hollandaise sur l’urbain, et tourné vers l’avant sur la déclinaison sport. Sur ce point, je m’attendais à un comportement plus sportif et une accélération encore plus franche sur la version du Vélo Mad Sport alors qu’en termes de caractéristiques, ils sont identiques en tous points.

Design & esthétique

Côté design et finitions, les lignes du cadre sont épurées et de manière globale le vélo est élégant. L’ensemble du vélo se veut moderne avec une touche vintage, de par son esthétique, ses matériaux et les éléments qui composent ce vélo.

Les poignées et la selle sont en cuir et signées Brooks England : fabricant d’articles en cuir pour vélo depuis 1866, à Smethwick en Angleterre. Ce sont des pièces d’excellentes qualités qui donnent un réel caché au Vélo Mad.

Vélo Mad Urbain – Emplacement batterie

La batterie s’intègre partiellement au cadre du vélo. Le cadre du vélo est creusé afin d’accueillir la batterie amovible. On se rend compte vraiment de la bonne intégration de la batterie sur le coloris noir du vélo puisque de prime abord on ne se croirait même pas être face à un vélo électrique.

Autonomie du vélo Mad in France

En ce qui concerne la batterie, le fabricant estime l’autonomie moyenne à 50 km. Cette valeur, approuvée, varie en fonction de plusieurs facteurs : le terrain, le poids de cycliste, ainsi que bien évidemment le niveau d’assistance choisi. Du niveau 1 au niveau 5 où vous serez le plus assisté par le moteur. Même en utilisant le plus haut niveau d’assistance, j’ai trouvé l’autonomie plutôt bonne.

La batterie s’extrait de son logement à l’aide d’une clé pour davantage de sécurité. Seul bémol, pas de « clic » lorsque l’on remet en place la batterie qui permettrait de savoir que la batterie est bien enclenchée. La recharge s’effectue en 1h30 à 80% et totalement en 2h30.

Moteur & puissance

La réglementation française limite l’assistance électrique à 25 km/h. C’est la vitesse maximale des VAE dont le Vélo Mad. À partir de 25 km/h, l’assistance se coupe pour laisser vos mollets faire le travail si vous souhaitez rouler plus vite.

Le moteur électrique du Vélo Mad se situe dans le moyeu arrière, lié à un capteur de pédalage qui se charge détecter l’activité au niveau du pédalier pour ensuite déclencher l’assistance électrique. Un système qui fonctionne, mais qui manque en réactivité selon moi. Au feu rouge, j’observais comme une latence au redémarrage lorsque le feu passait au vert. Comme une impression d’être à la traîne, même au niveau 5 d’assistance.

Un moteur central dans le pédalier, à capteur de couple est une solution envisagée sur de prochains modèles du Vélo Mad, qui résoudrait ce petit souci.

L’essai sur route

Le Vélo Mad s’avère très agréable à rouler si le terrain est de bonne qualité. En revanche sur un terrain comme les pavés parisiens ou un bitume accidenté de nids de poule, on ressent bien trop les aspérités comme les pavés parisiens ou les nids de poule. Le vélo Mad ne bénéficie pas de suspensions dédiées.

Ce sont seulement les pneus WTB Horizon qui font le travail d’amorti. Des pneus tubeless (sans chambre à air et moins soumis à la crevaison) qui absorbent une partie des défauts de la chaussée. Pour le coup je n’ai pas trouvé cela très convaincant.

Le poste de pilotage est muni d’un écran de contrôle LCD qui peut être rétroéclairé par un appui long sur l’un des boutons du contrôleur sur la gauche du guidon. Ces mêmes boutons permettant de changer de niveau d’assistance et la mise sous tension du vélo. Un capteur de luminosité aurait été appréciable.

L’affichage est clair et lisible de jour comme de nuit. La vitesse, le niveau de batterie et d’assistance, sont les principales caractéristiques que l’on retrouvera visibles sur l’écran.

Le Vélo Mad en vente directe

La vente directe (principalement en ligne), c’est le seul mode de distribution qu’ont choisi Charles Hurtebize et Guillaume Adriansen pour leur propre marque de vélo. Leurs vélos partent de l’usine aux clients, sans intermédiaire. C’est ce qui leurs permet de vous faire économiser 22% sur le prix de vente, nous a confié Guillaume selon une étude qu’ils ont réalisée.

Enfin, le Vélo Mad est vendu 1790€, sans compter les potentielles subventions auxquels il est possible d’avoir droit avec votre ville, votre région ou l’État. Son tarif peut sembler élevé, mais rappelons que nous sommes face à un vélo conçu et assemblé en France d’excellente qualité avec des composants et matériaux haut de gamme. De ce fait, je trouve son positionnement intéressant. Le Vélo Mad restera malgré tout évidemment plus cher à l’achat qu’un vélo de marque distributeur.

Côté SAV, un réseau de réparateurs agréés travaille avec l’entreprise pour assurer la maintenance. À noter que la marque à ouvert sa propre boutique dans le 11ᵉ arrondissement de Paris depuis le 20 juillet 2020.

Pour conclure, et en attendant les futures évolutions et modèles de la marque, avec un possible vélo entièrement connecté. Je vous invite à consulter leur site internet pour plus d’informations et peut-être commander votre Vélo Mad électrique !

Le Vélo Mad - L'Urbain 1790 8 Global 8.0/10

















Points positifs Conçu et assemblé en France

Qualité des matériaux

Batterie amovible

Economie sur la vente directe

Rapport qualité prix Points négatifs Réactivité au niveau du moteur

Pas de suspension