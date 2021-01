OnePlus Band : le bracelet connecté confirmé par la marque

Publicité

L’horloge tourne et OnePlus a déjà enclenché la première en ce début d’année 2021. L’entreprise vient en effet d’annoncer l’arrivée de son premier bracelet connecté : le OnePlus Band. Une date de présentation de l’appareil a d’ailleurs fuité dans la foulée.

Tout s’accélère chez OnePlus depuis quelques jours. Nous apprenions récemment l’arrivée en début d’année d’une montre connectée, puis d’écouteurs à réduction de bruit active ainsi que d’un bracelet connecté pour le premier trimestre 2021. Ce dernier se voit aujourd’hui teasé par la marque sur les réseaux sociaux.

Le bracelet connecté OnePlus Band pour la semaine prochaine

Les entreprises ont désormais repris du service après les fêtes de fin d’année. L’occasion pour le constructeur chinois OnePlus de faire parler du Band, son futur bracelet connecté.

C’est à travers un post sur le compte Twitter indien de la marque que nous avons découvert un premier teasing. On peut y lire « Cette année, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs sportifs et simplifier votre vie ». En plus de cela, un lien permet de s’inscrire à une liste de diffusion afin d’être informé lors du lancement officiel du produit.

Un visuel complète tout de même le post avec la mention « Le nouveau visage du fitness arrive bientôt ». En fond, on peut entrevoir la silhouette du futur bracelet connecté OnePlus Band avec notamment son écran ainsi que le nom de la marque.

Cependant, OnePlus ne s’arrête pas à ce simple teasing. Un second post est en effet apparu. On peut y voir l’image d’un masque de nuit et comprendre à travers les écrits de la marque que le OnePlus Band disposera d’une fonction de suivi du sommeil : « Suivre votre sommeil est important. Comment ? On s’occupe de tout ».

Aucune date de présentation n’a pour le moment été dévoilée par OnePlus. Le célèbre leaker Ishan Agarwal n’a cependant pas tardé à faire fuiter cette date d’officialisation : le 11 janvier 2021. On apprend en plus sur sa publication Twitter que l’appareil aura un écran AMOLED de 1,1″, 14 jours de batterie, la certification IP68, 13 modes d’entrainement et permettra de suivre le rythme cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang (SpO2).