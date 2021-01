Xbox Series : des stocks bientôt de retour ? Microsoft fait tout pour

Publicité

La dernière gamme de consoles Microsoft, les Xbox Series, est victime de son succès depuis son lancement. En rajoutant les fêtes de fin d’année à cela, les stocks n’ont bien évidemment pas tenu le coup. Face à cette forte demande. Phil Spencer, responsable de la branche Xbox, se veut rassurant face à cette pénurie.

La firme de Redmond n’est pas la seule à subir ce succès. En effet, la PS5 est aussi un produit très difficilement trouvable dans le monde. Une situation qui devrait cependant changer selon de dernières informations. Microsoft tente aussi de rassurer sur les stocks de ses Xbox Series X et S.

Microsoft tente de rassurer les joueurs sur les stocks de Xbox Series

Face à une forte demande de la part des consommateurs, Microsoft ne réussit pas à tenir la cadence afin de satisfaire les joueurs. Une situation qui en agace aujourd’hui beaucoup de personne ne comprenant pas pourquoi la firme n’avait pas prévu le coup. Phil Spencer, patron de la branche Xbox, s’est récemment exprimé sur le sujet à travers un podcast publié en fin d’année 2020.

L’homme déclare « Il s’agit avant tout d’une question de logistique de matériel et d’ingénierie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour en produire davantage. Toutes les lignes de production tournent à plein régime. J’ai même appelé Lisa Su (patronne d’AMD) pour leur demander s’il est possible d’obtenir plus de puces pour nos consoles. »

Le fondeur, AMD, produisant les processeurs pour les nouvelles Xbox Series ne semblerait ainsi pas tenir la cadence. Un fait compréhensible au vu de la situation sanitaire, mais surtout car l’entreprise fournit aussi Sony en puces pour ses PS5.

Phil Spencer revient ensuite sur ces problèmes d’approvisionnement en assurant que tout est mis en œuvre pour répondre à la demande : « Je comprends que les gens se demandent : pourquoi ne produisez-vous pas plus ? Pourquoi n’avez-vous pas lancé la production plus tôt ? Pourquoi avoir tant tardé à les envoyer dans les canaux de distribution ? C’est tout simplement parce que nous ne pouvons pas aller contre les principes de la physique et de l’ingénierie. On ne les retarde pas, au contraire, nous faisons tout ce que nous pouvons pour les produire le plus vite possible. Toutes les lignes de fabrication marchent à plein régime. »