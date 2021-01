Les jeux gratuits de Janvier 2021 – Xbox Games with Gold

Publicité

Après un Noël un peu particulier quoi de mieux qu’une sélection de jeux gratuits. Comme tous les mois les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate bénéficient de titres offerts sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Dans les jeux du mois, vous pourrez affronter vos cauchemars d’enfants, casser du zombie, castagner sévère ou partir à l’aventure.



Xbox game with gold, une sélection de qualité

Pour bénéficier de ces jeux gratuits pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le Xbox Live Gold dès aujourd’hui pour en profiter ou rejoignez le Game Pass Ultimate. Ce dernier offre tous les avantages du XB Live Gold mais aussi l’accès à plus de 100 jeux grâce au Game Pass.

Little Nightmares

Dans ce jeu, vous incarnez Six. Un personnage qui doit s’échapper de l’Antre sinon il finira dans l’estomac d’une âme corrompue. Comme dans vos cauchemars d’enfant, il faudra vous faufiler pour réussir à vous échapper.



Little Nightmares : Disponible du 1er au 31 janvier

Dead Rising

Il s’agit d’une version remastérisée, vous incarnez le reporter Frank West. Vous avez 72 heures pour comprendre l’origine de l’invasion de zombies dans le centre commercial de Willamette. Vous pourrez utiliser n’importe quel objet pour éradiquer les affamés de chair fraîche.

Dead Rising : Disponible du 16 janvier au 15 février

The King of Fighters XIII gold version

Il s’agit cette version Xbox améliorée. Ce célèbre jeu de baston issu de l’arcade est un véritable défouloir. Grâce à la jauge spéciale, vous pourrez déclencher des combos dévastateurs et des coups ultra puissants. Un excellent jeu en solo ou en versus.

The King of Fighters XIII : Disponible du 1er au 15 janvier

Breakdown

Dans ce jeu Xbox, le joueur incarne Derrick Cole, un héros amnésique qui se réveille dans un centre de recherche mystérieux. Ce FPS ultra nerveux vous offrira un titre 100% action qui plaira beaucoup d’entre vous.

Breakdown : Disponible du 16 au 31 janvier

Voila vous savez tout sur les jeux du mois, pour ceux qui possèdent également une Playstation. Allez jeter un œil sur notre article qui présenter les jeux PSN+ de janvier.

