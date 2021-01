Honor annonce le View 40 et ses nouveaux projets

Publicité

Honor a commencé l’année 2021 avec le lancement de son tout nouveau Honor View 40. Lors de cet évènement, le constructeur a fait une annonce fracassante qui a presque relégué cette journée au second plan. Il s’agit de sa collaboration avec de nombreux grands fabricants de petits conducteurs américains tels que AMD, Intel, MediaTek, Microsoft, Qualcomm, Samsung, et Sony. Cette nouvelle sonne-t-elle la fin de l’embargo américain sur l’entreprise chinoise ?

Une première remplie de belles promesses pour Honor

Longtemps restée sous la coupe du géant chinois des Smartphones Huawei, Honor a pris son indépendance il y a quelques mois grâce à son rachat par un groupe d’entreprises chinoises. Suit à cette revente, la marque s’est fixée de nouvelles ambitions. Ces dernières se précisent un plus avec la présentation du nouveau smartphone haut de gamme « Honor View 40 » le vendredi dernier. Le premier modèle de téléphone mobile lancé par Honor depuis son indépendance, implémenterait de nombreuses pièces et technologies provenant de grandes entreprises américaines. On y retrouverait donc la puce Dimensity 1000+ de MediaTek, des capteurs photo Samsung et Sony compatibles avec le Windows 10 de Microsoft et plusieurs autres éléments majeurs fournis par Qualcomm, SK hynix, AMD, Intel et Micron Technology.

Une indépendance profitable pour Honor

Honor était une propriété de Huawei depuis de nombreuses années. La marque a donc subit le coup de sanctions successives imposées par les Gouvernements américain et européens au géant chinois des Smartphones. En obtenant son indépendance suit à sa revente à un cartel chinois, Honor s’est sorti de cet embargo et s’ouvre à nouveau les portes des marchés européens et nord-américains. La preuve de cette nouvelle ère ne s’est pas faite attendre. Moins de trois seulement après son indépendance, Honor collabore déjà avec des Firmes américaines du domaine de la technologie. Ce qui lui a permis de sortir un des smartphones les plus complets du moment : le Honor View 40. Même si le constructeur n’a pas communiqué sur la disponibilité des services Google et l’accès au Play Store cela ne devrait pas être un problème.

