Beeper, l’application qui rassemble WhatsApp, Signal, Messenger…

Publicité

La polémique sur le changement des conditions de protections des données sur Whatsapp a suscité de nombreux départs d’utilisateurs. Ces derniers migrent non seulement vers des applications concurrentes déjà existantes mais aussi vers celles naissantes. D’ailleurs, le lancement d’une de ces dernières a été annoncé en semaine. Il s’agit de Beeper, une nouvelle application de messagerie qui souhaite surpasser toutes les autres de son domaine. Ce qui ne sera certainement pas facile.

Beeper : l’application de Meta messagerie

Beeper est application de messagerie comme bien d’autres (Whatsapp, Slack, Signal, Télégram, Discord, Instagram…). Son créateur, lors de sa présentation, a laissé entendre qu’elle n’est pas une plateforme de messagerie de plus. En effet, Beeper serait une Méta messagerie. A travers son interface on pourrait effectuer des discussions avec des correspondants utilisant n’importe quel autre service de messagerie. Près de treize (13) plateformes de messagerie sont accessibles par Beeper. L’application mobile est disponible non seulement sur iOS et Android mais aussi sur MacOS, Linux et PC Windows. Ainsi, l’utilisateur peut retrouver et continuer ses discussions sur n’importe quel terminal. Mais, elle n’est pas gratuite comme les autres de sa catégorie. Il faudra payer environ 8 euros ou 10 dollars par mois pour accéder à ce service de messagerie.

Beeper : Est-ce la solution adéquate pour d’anciens utilisateurs de Whatsapp ?

De nombreux utilisateurs de Whatsapp sont confrontés à un dilemme depuis l’annonce du changement des conditions de protections des données. Ils ont envie de changer de service de messagerie mais pourraient perdre le fil leurs échanges antérieurs avec leurs correspondants qui sont restés sur Whatsapp. Beeper permettant d’accéder à toutes les plateformes de messagerie, ces utilisateurs conserveront ainsi leurs contacts et leurs précédents échanges sur Whatsapp. Ce serait comme s’ils n’étaient jamais partis. Et il est de même pour toutes les autres applications de méssagerie ayant suscité la perte de confiance du fait du non-respect de la vie privée. Même si pour moment l’accès à l’application reste limité, il devrait être permis à plus de personnes dans les jours à venir.

Publicité