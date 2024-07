Mortal Kombat 1 : les personnages de la saison 2 ont leaké

Mortal Kombat 1 souffle sa première bougie le 14 septembre cette année. La célèbre franchise de jeu de combat a connu un franc succès depuis sa sortie, avec pas moins de trois millions d’exemplaires écoulés sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et pour accueillir la deuxième saison, NetherRealm Studios et Warner Bros. Games sont en train de travailler sur un Kombat Pack 2, renfermant une nouvelle fournée de DLC. Un projet qui n’est pas resté secret bien longtemps, car un dataminer a réussi à y découvrir six nouveaux personnages. Attention, spoiler !

Le cinéma d’horreur à l’honneur

Nous devons la découverte des prochains DLC de Mortal Kombat 1 au célèbre dataminer Interloko. En fouillant dans les fichiers du jeu, il a percé à jour 2 arènes de combat et 6 personnages. L’un d’entre eux est d’ailleurs déjà teasé par Ed Boon, le créateur de la licence. Il ne s’agit nul autre que de GhostFace, l’antagoniste principal de la série de films Scream.

Dans un tweet, Ed Boon a présenté une image de méchants emblématiques du cinéma d’horreur. Parmi eux, il y a ceux qui ont déjà rejoint les anciens opus de MK, comme Leatherface (Massacre à la tronçonneuse), Freddy Krueger (Les Griffes de la Nuit) et Jason Voorhees (Vendredi 13). Mais on voit également des têtes marquées d’un “?”, signifiant probablement “est-ce qu’il vont rejoindre Mortal Kombat 1?”. Ils sont au nombre de 4 : Pinhead (Hellraiser), Chucky, Jigsaw (Saw)…et Ghostface de Scream.

Est-ce que le tweet confirme donc la découverte d’Interloko ? En tout cas, la probabilité est trop haute. Nous attendons les prochaines annonces de NetherRealm Studios et Warner Bros. Games pour en avoir le coeur net.

En plus du tueur au masque blanc, la saison 2 de Mortal Kombat 1 accueillerait également d’autres icônes du cinéma. Si les informations s’avèrent exactes, on aura T-1000 de Terminator 2 et Conan Le Barbare. Enfin, les kombattants Cyrax, Sektor et Noob Saibot complèteront le DLC du Kombat Pack 2.

Bien sûr, ces données sont à prendre avec des pincettes. Seuls NetherRealm Studios et Warner Bros. Games auront le dernier mot !

En attendant, nous vous proposons de regarder la vidéo d’Interloko, présentant ses découvertes sur les personnages de Mortal Kombat 1 :