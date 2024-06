Street Fighter 6 : à la surprise de tous, le dictateur est de retour !

Ça fait déjà un an que Street Fighter 6 est dans les bacs. Le jeu de baston culte de Capcom a illuminé le monde du FGC (Fighting Games Community), avec son nouveau gameplay “tout public”, ses nouveaux personnages, et également avec son tournoi esport à 1 million de dollars ! Fort de son succès, Street Fighter 6 entame sa deuxième saison avec une fournée de nouveaux personnages. Et parmi eux, figure un antagoniste que les fans croyaient ne plus revoir : M. Bison, l’illustre dictateur et boss incontesté du clan Shadaloo.

M. Bison, l’ennemi culte

Durant le Summer Game Fest, Capcom annonce le lancement officiel de la saison 2 de Street Fighter 6. Quatre personnages vont alors rejoindre le roster dans les prochains mois, dont le premier le 26 juin prochain. Il n’est autre que M. Bison, l’antagoniste des précédents Street Fighter. Et oui : contrairement à ce que les fans pensaient, le grand patron de Shadaloo n’est pas mort. Le mode histoire de Street Fighter 6 montre un M. Bison ressuscité, terrifiant dans sa tenue digne d’un chevalier de l’apocalypse.

Bien qu’il ait récupéré tous ses pouvoirs, M. Bison a une faiblesse : il a perdu tous ses souvenirs. Toutefois, bien qu’il soit amnésique, sa soif de domination est toujours là. Il n’hésite pas à écraser ses adversaires pour prouver qu’il reste le plus puissant des antagonistes. Les fans de M. Bison peuvent ainsi compter sur son fameux Psycho Crusher et ses Double Knee Press / Head Press pour dominer les matchups.

Street Fighter 6 Saison 2 : des invités à l’honneur

Capcom annonce également sa collaboration avec d’autres licences de jeux de baston durant la saison 2 de Street Fighter 6. Le studio a donc suivi le chemin de ses confrères, en invitant des personnages d’autres jeux de baston à rejoindre le roster. Avec M. Bison, deux personnages de SNK arriveront dans les prochains mois en tant que guests : Terry Bogard et Mai Shiranui. Ces deux figures emblématiques de King of Fighters et Fatal Fury seront disponibles respectivement en automne 2024 et en hiver 2025.

Un nouveau personnage intégrera également Street Fighter 6 courant printemps 2025. Il s’agit de Elena, dont l’identité et le gameplay restent pour l’heure inconnus. Bien sûr, nous comptons sur Capcom pour donner plus d’infos dans les mois à venir.

En attendant, voici le trailer d’introduction des personnages de la saison 2 de Street Fighter 6 :