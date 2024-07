Kevin Rian, le DLC de Fatal Fury : City of the Wolves, est annoncé à l’EVO

L’EVO n’est pas seulement le plus grand tournoi de jeux de combat au monde : c’est également l’occasion pour les développeurs de dévoiler leurs pépites dans le genre. C’est le cas de SNK, qui prévoit de lancer son prochain projet Fatal Fury : City of the Wolves l’année prochaine. Mais en attendant, le studio japonais continue d’étoffer le roster de base du jeu. Il profite alors de l’EVO 2024 pour annoncer le retour de Kevin Rian dans une bande-annonce dévastatrice. Apparu pour la première fois dans Garou : Mark of the Wolves (1999), l’agent du S.W.A.T. est le neuvième personnage intégrant le prochain jeu de baston de SNK. Appréciez !

La bande-annonce de Kevin Rian :

Fatal Fury : City of the Wolves, un retour en force après 30 ans d’absence ?

Quelques années après l’annonce du retour de la licence Fatal Fury sur la scène d’Evo, SNK se prépare maintenant à passer à la vitesse supérieure. Après la finale de King of Fighters 15 à l’Evo 2024, le studio japonais dévoile le prochain DLC de son prochain jeu de baston Fatal Fury : City of the Wolves. Il ne s’agit nul autre que de Kevin Rian, l’agent du S.WA.T de Garou : City of the Wolves (1999). Les connaisseurs reconnaîtront également la map inédite de South Town Zoo, présente dans le premier opus.

Dès les premières secondes de la bande-annonce, on voit bien que Kevin Rian frappe fort. Tellement fort, que chacun de ses coups engendre des explosions spontanées ! Introduit pour la première fois dans Garou : Mark of the Wolves, l’agent du S.W.A.T est un combattant 100% au corps à corps, célèbre pour ses dégâts extrêmement élevés. Espérons qu’il gardera cet atout dévastateur pour le prochain Fatal Fury.

Kevin Rian est donc le 9e personnage révélé pour Fatal Fury : City of the Wolves à ce jour. Il rejoint le roster de base avec Rock Howard, Terry Bogard, Preecha, Hotaru Futaba, Marco Rodrigues, Tizoc, B. Jenet et le nouveau venu Vox Reaper, déjà annoncés. La voix du personnage est incarnée par le doubleur anglais Jonah Scott, tandis que le doubleur japonais Akihiro Sakata s’occupe de sa voix nippone.

Pour le moment, nous n’avons pas encore la date de sortie précise pour le nouveau Fatal Fury. Tout ce que nous savons, c’est une fenêtre de sortie : début 2025. En revanche, les plateformes sont déjà officielles. Fatal Fury : City Of The Wolves sera donc disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam / Epic Games Store.