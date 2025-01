TEST – Epomaker Cypher 96 : Un clavier mécanique compact et premium à prix doux

Le Epomaker Cypher 96 est un clavier mécanique qui se démarque par son format compact de 96 touches et ses nombreuses fonctionnalités. Alliant design minimaliste, rétroéclairage RGB et une expérience de frappe soignée, il s’adresse autant aux amateurs de claviers mécaniques qu’aux utilisateurs recherchant un modèle complet et personnalisable. Proposé à un tarif de 99,99 $, il promet un excellent rapport qualité-prix. Voici notre test détaillé après plusieurs semaines d’utilisation.

Epomaker Cypher 96 : Un design compact et soigné

Dès le premier regard, le Cypher 96 séduit par son esthétique minimaliste et moderne. En effet, son coloris clair, subtilement rehaussé par quelques touches bleu clair, lui donne un style unique et agréable à l’œil. Cette palette de couleurs équilibrée lui permet de s’intégrer facilement dans un setup de bureau professionnel ou gaming. Il apporte ainsi une touche de fraîcheur et d’élégance à l’ensemble.

Le choix de 96 touches permet de conserver un pavé numérique, un atout pratique pour la bureautique. Malgré cela, le clavier reste nettement plus compact qu’un modèle classique. Cette disposition astucieuse conviendra donc parfaitement à ceux qui recherchent un clavier complet sans encombrer leur espace de travail.

Le rétroéclairage RGB impressionnant du Epomaker Cypher 96

Chaque touche du Epomaker Cypher 96 est équipée de sa propre LED, garantissant un rétroéclairage RGB uniforme. L’effet est saisissant, surtout dans des environnements faiblement éclairés, où les couleurs ressortent parfaitement.

Cependant, les possibilités de personnalisation restent plus limitées comparées à certains concurrents. Bien que l’application Epomaker Driver permette de modifier les effets lumineux et de télécharger des profils créés par la communauté, elle manque de variété dans les animations proposées.

Une expérience de frappe plaisante et équilibrée

Le Cypher 96 embarque les Epomaker Flamingo Switch, des switchs linéaires conçus directement par la marque. Grâce à ces interrupteurs, la frappe reste fluide et réactive, ce qui améliore le confort d’utilisation. Le retour tactile se révèle particulièrement agréable, autant pour la saisie prolongée que pour le gaming.

En ce qui concerne la sonorité, le clavier offre un équilibre sonore bien pensé. Le bruit généré demeure modéré, assez discret pour le travail, tout en offrant un retour sonore satisfaisant. Cette maîtrise du son rend l’utilisation agréable et limite les risques de déranger l’entourage.

Une connectivité flexible pour s’adapter à vos besoins

Le Cypher 96 propose une connectivité polyvalente, pouvant être utilisé aussi bien en mode filaire qu’en Bluetooth. En mode filaire, il offre une connexion stable et réactive, idéale pour les sessions gaming ou de travail intensif. En Bluetooth, il permet une utilisation sans contrainte, parfait pour ceux qui recherchent une configuration épurée ou qui souhaitent connecter plusieurs appareils. De plus, le Cypher 96 peut mémoriser jusqu’à trois connexions Bluetooth. Cette mémoire facilite le passage rapide d’un appareil à un autre en appuyant sur des raccourcis. Cette flexibilité en fait un excellent choix pour les utilisateurs multitâches ou les setups minimalistes doté d’un ordinateur portable en plus d’un fixe par exemple.

Un petit écran et un mode calculatrice surprenants

Un élément original distingue le Cypher 96 : un petit écran situé juste au-dessus du pavé numérique. Par défaut, cet écran affiche l’heure et certaines informations comme le mode de connexion du clavier (filaire ou sans-fil).

Le mode calculatrice, activable via le raccourci FN + Num, est une autre fonctionnalité inattendue mais étonnamment pratique. Il permet d’effectuer des calculs simples directement depuis le clavier, avec l’affichage des résultats sur l’écran. Malgré qu’il puisse sembler gadget, il s’avère utile pour des calculs rapides sans quitter son flux de travail et sans sortir son téléphone pour la calculatrice.

Un clavier hot-swappable et personnalisable

Le Cypher 96 est entièrement hot-swappable, ce qui signifie que les switchs et keycaps peuvent être remplacés sans avoir besoin de souder quoi que ce soit. C’est un excellent choix pour les passionnés de customisation ou ceux souhaitant tester différents types de switchs.

Epomaker facilite cette personnalisation en incluant dans la boîte une pince à deux têtes (pour retirer keycaps et switchs) ainsi que trois switchs d’appoint. Ce souci du détail est un vrai plus pour ceux souhaitant prolonger la durée de vie de leur clavier.

Le rapport qualité-prix excellent du clavier Epomaker Cypher 96

Proposé à 99,99 $, le Epomaker Cypher 96 affiche un excellent rapport qualité-prix. Pour ce tarif, il propose des switchs premium, un design élégant, un rétroéclairage convaincant et des fonctionnalités rares comme le mode calculatrice et l’écran intégré.

Peu de modèles dans cette gamme de prix offrent autant de possibilités, ce qui en fait un choix plutôt pertinent pour ceux cherchant un clavier mécanique polyvalent et bien construit.

Produit disponible sur EPOMAKER Cypher 96 Gaming Clavier sans Fil avec Batterie 8000mAh, Clavier Mécanique avec pavé numérique et Calculatrice, échangeable à Chaud y RGB (Blanc Bleu, Flamingo Switch)

Voir l'offre

Epomaker Cypher 96 : un bémol pour les utilisateurs AZERTY

Seul point négatif notable : le Cypher 96 est uniquement disponible en disposition QWERTY. Bien qu’il soit possible d’intervertir quelques touches, cela ne permet pas une expérience complète en AZERTY.

Cependant, il peut être intéressant de s’habituer à la disposition QWERTY, plus répandue au niveau international. Ce format offre aussi certains avantages pour la programmation ou la saisie multilingue.

Conclusion pour le Epomaker Cypher 96 : Un choix malin pour les amateurs de claviers mécaniques

Le Epomaker Cypher 96 réussit à combiner design soigné, expérience de frappe premium et fonctionnalités originales dans un format compact. Son tarif accessible, la qualité de ses switchs et ses options de personnalisation en font un excellent choix pour les amateurs de claviers mécaniques comme pour les professionnels cherchant un modèle fiable et agréable à utiliser. Bien que l’absence d’AZERTY et les options RGB un peu limitées puissent freiner certains, ces petits défauts sont largement compensés par la qualité globale de ce clavier. Un produit recommandé pour ceux cherchant un clavier polyvalent et personnalisable sans exploser leur budget.