TEST – Epomaker RT80 : Un clavier compact qui brille par son design et ses fonctionnalités

Le marché des claviers mécaniques regorge de modèles, mais rares sont ceux qui arrivent à combiner un design élégant, une expérience utilisateur agréable et des fonctionnalités innovantes. Aujourd’hui, on s’intéresse au Epomaker RT80, un clavier 75 % au design épuré, proposé à 110 €. Voyons ensemble pourquoi ce modèle se distingue et à qui il pourrait convenir.

Epomaker RT80, un design soigné et une prise en main immédiate

Dès la sortie de la boîte, le Epomaker RT80 impressionne par son esthétique minimaliste. La version noire, que j’ai testé, arbore une magnifique finition noir mat, rehaussant son aspect premium. Si le noir n’est pas votre style, une version « Grey White » est également disponible. Avec son format compact à 75 %, ce clavier offre un équilibre parfait entre praticité et espace sur le bureau.

Le packaging est soigné : le clavier est livré avec un câble robuste, une pince à deux fonctions (pour retirer les touches et les switchs), trois switchs d’appoint et des touches personnalisables pour les touches Échap et Entrée. Ces petits détails initient les utilisateurs à la personnalisation. C’est un gros plus qui initie les amateurs à la customisation des touches.

Polyvalence et connectivité à toute épreuve

Le Epomaker RT80 propose trois modes de connexion pour s’adapter à tous vos besoins :

Filaire pour les amateurs de stabilité maximale,

pour les amateurs de stabilité maximale, Bluetooth pour une configuration sans fil propre,

pour une configuration sans fil propre, Dongle USB (inclus) pour une solution simple et fiable.

Ces options permettent une grande flexibilité, que ce soit pour le travail ou le gaming. En utilisation, le clavier a montré une excellente réactivité, sans aucune latence peu importe le mode de connection.

La personnalisation poussée du Epomaker RT80 grâce aux écrans et son application

L’un des points forts du RT80, c’est sans doute ses deux écrans intégrés. Le premier, situé en bas à droite, offre des raccourcis préconfigurés pour des actions comme :

Capture d’écran

Ajustement du volume

Zoom

Recherche Windows

Accès rapide aux paramètres

Raccourcis du Epomaker RT80

Mais ce n’est pas tout : vous pouvez personnaliser jusqu’à quatre raccourcis supplémentaires, qui afficheront automatiquement les icônes des applications correspondantes.

Raccourci customisé Epomaker RT80

Le second écran, plus petit et escamotable, affiche des informations pratiques telles que l’heure, la date, le niveau de batterie, et même une image personnalisée. Un détail gadget ? Peut-être, mais ça ajoute une touche d’unicité au clavier.

Ecran escamotable customisé

Le tout est géré via l’application Epomaker Driver, qui permet également de personnaliser les effets RGB. Que vous souhaitiez un éclairage dynamique ou quelque chose de plus sobre, tout est modulable. L’application est facile à installer et à comprendre, un bon point pour ceux qui redoutent les logiciels complexes.

Raccourci customisé Epomaker RT80 Customisation écran escamotable

Une expérience de frappe agréable

Côté performance, le RT80 ne déçoit pas. Le toucher des touches est à la fois fluide et précis, et le son émis est très agréable. Pour les fans de personnalisation, le clavier est hot-swappable, ce qui signifie que vous pouvez changer les keycaps et les switchs en toute simplicité grâce à la pince fournie.

Seul bémol : une disposition QWERTY

Le seul véritable point négatif, c’est la disposition QWERTY du Epomaker RT80. Pour les utilisateurs francophones, cela pourrait être un frein, bien que certains s’adaptent rapidement. Si vous êtes habitué au clavier AZERTY, sachez que vous pouvez l’utiliser comme tel, mais les touches ne correspondront pas visuellement. À noter que ce choix de disposition est courant dans les claviers mécaniques orientés gaming ou personnalisation. Cela dit, le clavier permet l’interversion des touches comme par exemple Z et W ou Q et A. C’est un soucis mineur mais qui peut être corriger facilement. Malgré que les touches échangées n’ai pas la même forme, ça ne m’a jamais pausé problème, pas même à la première utilisation

Verdict pour le Epomaker RT80: le clavier compact qu’on aime personnaliser

À 110 €, le Epomaker RT80 offre un rapport qualité-prix intéressant. Son design épuré, ses fonctionnalités innovantes, comme ses deux écrans, et ses options de personnalisation en font un clavier polyvalent idéal. Il parlera aux amateurs de belles configurations ou les curieux de customisation. C’est un excellent choix d’achat pour votre prochain clavier !

Certes, la disposition QWERTY pourrait freiner certains utilisateurs francophones, mais si vous cherchez un clavier compact, agréable à utiliser et personnalisable à votre sauce, le Epomaker RT80 vaut le détour.