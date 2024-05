TEST – Corsair K65 Plus Wireless, conception compacte, impact maximal !

Corsair propose une vaste gamme de claviers, dont le tout nouveau K65 Plus Wireless. Habituée aux claviers plutôt grands, la marque propose ici une vraie pépite, dans un format compact. C’est un format de 75 % qui émerge vraiment chez les gamers. Il permet une compacité de cet immense clavier et de plus facilement le déplacer dans des jeux très compétitifs. Est-ce que c’est le clavier idéal pour les gamers ? Est-ce seulement fait pour les gamers ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref

Le Corsair K65 Plus Wireless n’est pas juste un clavier mécanique de plus sur le marché. Il se distingue par une conception réfléchie qui allie esthétique, performance et innovation. Avec ses switches MLX Red linéaires, il offre une frappe fluide et silencieuse. Sa connectivité triple-mode offrant une flexibilité sans fil ou filaire et son design compact de 75 % font de ce clavier un véritable allié. Et ce, tant pour les gamers exigeants que pour les professionnels à la recherche d’un outil performant et fiable.

Produit disponible sur Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB Clavier Mécanique de Jeu Remplaçable à Chaud - Commutateurs Linéaires MLX Red Pré-Lubrifiés - Capuchons de Touches PBT - AZERTY FR - Noir

Voir l'offre 129,34 €

Unboxing du Corsair K65 Plus Wireless

Lorsque l’on reçoit le Corsair K65 Plus Wireless, l’expérience débute avec une boîte au design soigné qui suscite immédiatement l’intérêt. Le packaging est robuste, protégeant efficacement le clavier à l’intérieur. Cela reflète le soin apporté par Corsair à la qualité de ses produits. À l’ouverture, le clavier est soigneusement emballé sous une couverture en plastique durable. Cela assure non seulement sa sécurité durant le transport, mais peut également être réutilisé. Cela peut faire accessoire, mais c’est toujours bien de le noter. En complément du clavier, la boîte contient un câble de recharge USB-C détachable. Il y a aussi un outil d’extraction de touches, permettant une personnalisation facile dès le début.

Au-delà des éléments physiques, l’unboxing du Corsair K65 Plus Wireless est une invitation à explorer plus avant les capacités du clavier. Chaque composant est disposé de manière à faciliter l’accès et à accentuer l’anticipation de la première utilisation. Cet arrangement méticuleux n’est pas seulement pratique. Il enrichit aussi l’expérience globale, offrant aux utilisateurs une première impression positive et engageante.

Design et Hardware du Corsair K65 Plus Wireless

Le design du Corsair K65 Plus Wireless allie esthétique moderne et fonctionnalité. Le clavier adopte un format compact de 75 %. C’est optimal pour les setups où l’espace est précieux tout en conservant une gamme complète de touches. On retrouve y compris une rangée de fonctions et des touches de navigation. Le clavier possède un châssis en polycarbonate, renforcé par une plaque en acier. Cela confère au clavier une robustesse impressionnante sans compromettre son élégance. Les touches sont en PBT double injection. Cela garantit non seulement une durabilité supérieure, mais aussi une sensation de qualité sous les doigts. De plus, chaque touche est individuellement rétroéclairée par un système RGB, ce qui permet une personnalisation visuelle quasi illimitée.

En termes de ressenti, le Corsair K65 Plus Wireless offre une expérience tactile agréable et réactive. Les touches non uniformément colorées accentuent certaines fonctions sans surcharger visuellement l’utilisateur. Cela permet une localisation rapide des commandes essentielles durant l’utilisation. L’aspect visuel du clavier est sublimé par l’éclairage RGB, qui non seulement rehausse l’esthétique, mais offre également une utilité fonctionnelle dans les environnements peu éclairés. Le poids bien équilibré du clavier assure qu’il reste en place même lors des sessions de frappe les plus intenses. Cela affirme ainsi le souci du détail de Corsair pour une expérience utilisateur sans faille.

Utilisation et performances

Le Corsair K65 Plus Wireless brille par ses performances techniques qui sont à la hauteur des attentes des utilisateurs les plus exigeants. Doté de switches MLX Red linéaires, le clavier offre une expérience de frappe fluide et réactive avec un point d’activation précis à 1.9 m. C’est idéal pour le gaming et la saisie rapide. La durabilité est aussi un point fort, avec un cycle de vie estimé à des dizaines de millions de frappes. Grâce à son taux de rapport ultrarapide de 1000 Hz et à la possibilité de choisir entre une connexion filaire, 2.4 GHz sans fil ou Bluetooth, ce clavier s’adapte à toutes les situations. Il assure une réponse immédiate sans aucun délai perceptible.

En termes de stabilité, le poids bien dosé du Corsair K65 Plus Wireless contribue à sa robustesse sur le bureau. Ce poids empêche le clavier de glisser lors des frappes énergiques ou des mouvements brusques. C’est crucial tant pour le jeu que pour le travail professionnel. L’expérience utilisateur est également rehaussée par la présence d’un repose-poignets ergonomique (vendu séparément), qui ajoute au confort lors des sessions prolongées. L’ensemble de ces caractéristiques fait du K65 Plus un choix privilégié pour ceux qui recherchent à la fois performance et confort d’utilisation.

Logiciel

Le logiciel Corsair iCUE est au cœur de la personnalisation du K65 Plus Wireless. iCUE permet aux utilisateurs de configurer l’éclairage RGB selon plusieurs scénarios. Le logiciel offre une palette de couleurs et d’effets visuels pratiquement illimitée qui peut être synchronisée avec d’autres périphériques Corsair pour un setup harmonieux. Au-delà de l’esthétique, iCUE offre des fonctionnalités avancées de programmation des touches. On peut ainsi créer des macros complexes et réaffecter des fonctions selon des besoins spécifiques. C’est particulièrement utile pour les jeux et les applications professionnelles.

Le logiciel se distingue par sa facilité d’utilisation et son interface intuitive. Cela le rend accessible même pour les novices tout en offrant des options avancées pour les utilisateurs expérimentés. Corsair met régulièrement à jour iCUE pour améliorer ses fonctionnalités et sa compatibilité. Cela assurera que le K65 Plus Wireless reste à la pointe de la technologie. Cette intégration logicielle fait du clavier non seulement un outil de saisie, mais aussi un véritable centre de commande personnalisable. Et ce sera très adapté aux besoins uniques de chaque utilisateur.

Autonomie et recharge du Corsair K65 Plus Wireless

L’autonomie du Corsair K65 Plus Wireless est remarquablement flexible, adaptée aux besoins variés des utilisateurs. En utilisation normale, le clavier peut durer entre 4 à 5 jours sur une seule charge, ce qui est assez impressionnant pour un clavier mécanique sans fil. Cette performance peut toutefois varier en fonction de plusieurs paramètres, notamment l’activation de l’éclairage RGB et le type de connexion utilisée, qu’elle soit via Bluetooth ou la connexion sans fil 2.4 GHz. Les utilisateurs peuvent donc ajuster ces paramètres pour optimiser la durée de vie de la batterie en fonction de leurs préférences et de leur utilisation quotidienne.

Quant à la recharge, le Corsair K65 Plus Wireless se montre également efficace. Il nécessite seulement environ 4 heures et 40 minutes pour atteindre une charge complète grâce à son câble USB-C inclus. Cette recharge rapide est idéale pour ceux qui utilisent intensivement leur clavier au quotidien, permettant une remise en service rapide après épuisement. La gestion efficace de la batterie et le temps de recharge court garantissent que le clavier est prêt à l’emploi presque à tout moment, minimisant ainsi les interruptions dans le travail ou le jeu.

Conclusion : que vaut le Corsair K65 Plus Wireless ?

En somme, le Corsair K65 Plus Wireless se présente comme un excellent choix pour ceux qui recherchent un clavier mécanique sans compromis. Entre son design intelligent, ses performances de haut niveau, sa personnalisation via iCUE, et sa connectivité versatile, il coche toutes les cases d’un périphérique essentiel pour les utilisateurs modernes. Que ce soit pour dominer vos adversaires dans l’arène ou pour taper confortablement lors de longues sessions de travail, le K65 Plus Wireless est le clavier qu’il vous faut.

Produit disponible sur Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB Clavier Mécanique de Jeu Remplaçable à Chaud - Commutateurs Linéaires MLX Red Pré-Lubrifiés - Capuchons de Touches PBT - AZERTY FR - Noir

Voir l'offre 129,34 €