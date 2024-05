TUTO – Comment récupérer les données d’un iPhone cassé ?

Votre iPhone est tombé au sol, l’écran tactile s’est cassé et votre téléphone ne s’allume plus ? C’est probablement le cauchemar de tous les utilisateurs de smartphones. D’autant plus que votre iPhone contient probablement un grand volume de données dans sa mémoire interne. Notamment, des photos, des contacts importants, des messages et autres informations personnelles et professionnelles que vous ne souhaitez pas perdre.

Si vous avez tout tenté pour réparer votre iPhone mais que celui-ci reste inutilisable, voici quelques solutions pour récupérer vos données.

Récupérer vos données iPhone avec iTunes

Si vous avez effectué une sauvegarde de votre iPhone avec iTunes, vous pourrez récupérer vos données gratuitement et rapidement. A noter que cette méthode ne fonctionne que si vous disposez d’une sauvegarde iTunes. De plus, votre version d’iTunes doit être à jour. Vous devez également désactiver la fonction « Localiser mon iPhone » avant de lancer la procédure de restauration.

Une fois tout cela fait, vous devez :

Utiliser une version similaire ou une version plus récente de votre appareil

Connecter l’iPhone au PC

Lancer iTunes si le lancement ne se fait pas automatiquement

Cliquer sur la rubrique « Appareil » en haut à gauche

» en haut à gauche Appuyer sur « Restaurer la sauvegarde »

» Sélectionner la version de sauvegarde que vous souhaitez restaurer.

Une autre méthode pour récupérer ses données avec iTunes consiste à :

Connecter votre iPhone à votre ordinateur et lancer le logiciel iTunes

Sélectionner votre iPhone en cliquant sur le petit logo d’iPhone pour afficher l’onglet « Résumé »

» Dans « Sauvegarder et restaurer manuellement », cliquez sur « Sauvegarder maintenant ». Une copie de votre iPhone sera alors enregistrée sur votre ordinateur.

Si votre iPhone est cassé mais que vous ne disposez d’aucune sauvegarde de vos données, vous pouvez essayer de contacter l’équipe officielle d’Apple.

Pour ce faire, il vous suffit de contacter le service clients d’Apple Store en appelant le 0800 046 046. Ce numéro est normalement joignable du lundi au vendredi entre 9 et 20 heures ainsi que le samedi entre 9 heures et 18 heures.