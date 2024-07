TUTO – Comment bien installer sa PS5 ?

Vous venez d’obtenir votre PS5 et vous rêvez déjà d’y jouer ? Dans ce tutoriel, on vous aide à installer votre PS5 en seulement 5 étapes. Alors, suivez le guide !

Étape 1 : Commencez par fixer votre PS5 à son socle

Le socle offre une meilleure stabilité à votre console et l’empêche de tomber. Avant de le fixer, notez d’abord qu’il existe 2 modèles de console PS5 :

Une console PS5 avec un modèle CFI-2000 mince

Posez votre console sur une surface plane sur laquelle vous poserez un linge doux ;

Placez les pieds du support horizontal dans le trou des rainures de la console ;

Fixez les pieds avant l’installation.

Une console PS5 de modèle CFI-1000

Avec le modèle CFI-1000, fixez la base en fonction de la position de votre console PS5 :

Pour une position verticale :

Tenez le crochet et la rainure en alignement sur la base en tournant les parties supérieures et inférieures dans des directions opposées. Arrêtez l’opération après avoir entendu un « clic » ;

Prenez votre console et placez-la avec la face arrière tournée vers le haut. Ensuite, retirez le capuchon du trou de vis ;

Mettez le capuchon au bas de la base et retirez la vis du bas de la base ;

À l’aide de votre main, fixez la base avec la vis.

Si vous souhaitez une position horizontale, le crochet et la rainure de la base devront être désalignés.

Étape 2 : Connectez votre PS5 à un écran

Pour cette étape :

Prenez le câble HDMI inclus à votre PlayStation et branchez-le à votre PS5 ;

L’autre extrémité du câble sera rattachée au port HDMI de votre écran PC ou TV ;

Une fois cette action faite, prenez le câble d’alimentation et connectez-le à la PS5 ;

Pour faire démarrer la PlayStation, appuyez sur le bouton marche/arrêt ;

Prenez le câble USB fourni et connectez-le avec la manette qui est incluse à la PS5 ;

Vous pouvez ensuite parcourir les paramètres.

Étape 3 : Connectez votre PS5 à Internet

Une fois que vous avez accédé aux Paramètres de la PlayStation, cliquez sur Réseau, puis sur la section Paramètres et choisissez Configurer la connexion Internet. Dans cette configuration, vous avez deux options : Soit vous configurez la connexion en entrant le mot de passe de votre Wi-Fi, soit vous décidez de brancher le câble Ethernet au port à l’arrière de votre PS5.

Étape 4 : Actualisez le software PS5

Dans cette opération, accédez à Paramètres, puis à la section Système, ensuite sélectionnez Logiciel système et cliquez enfin sur Mise à jour et paramètres du logiciel système. Si une mise à jour vous est déjà proposée, il vous suffit de la télécharger et de l’installer.

Étape 5 : Créez un compte sur PlayStation Network (PSN)

Lorsque la mise à jour du software est terminée, l’étape finale consiste à vous enregistrer sur PSN. Si vous avez déjà un compte PlayStation Network, il suffit de vous identifier. Si ce n’est pas le cas, enregistrez-vous en créant un compte sur PSN.