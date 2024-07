Un nouveau jeu Resident Evil vient d’être officialisé !

Bonne nouvelle pour les fans de la franchise Resident Evil (RE) ! Capcom vient effectivement d’annoncer lors de l’événement « Capcom Next – Eté 2024 » du 1er juillet que la saga va s’étoffer. Plus précisément, le développeur Koshi Nakanishi a annoncé que l’entreprise développe un nouveau jeu RE.

Resident Evil 9 en préparation ?

« Nous sommes en train de créer un nouveau Resident Evil. C’était vraiment difficile de savoir quoi faire après le 7. Mais j’ai trouvé, et pour être honnête, ça me semble substantiel. Je ne peux pas encore partager de détails, mais j’espère que vous avez hâte de le faire un jour », a déclaré Koshi Nakanishi dans un livestream.

Pour le moment, aucune information n’a été donnée sur le jeu, pas même son nom. Néanmoins, les internautes surnomment ce jeu à venir comme le jeu « Resident Evil 9 ». D’ailleurs, les rumeurs n’auront pas tardé à venir. Il est notamment question d’un jeu en monde semi-ouvert dans lequel Leon semble avoir un rôle important.

Néanmoins, ce ne sont que des spéculations. Même si Koshi Nakanishi tait les détails du nouveau jeu pour le moment, il déclare attendre avec impatience le jour où il pourra lever le sceau du silence.

Les autres jeux vidéo à venir de Capcom !

On sait déjà que Koshi Nakanishi sera aux commandes de ce projet. Parmi les jeux sur lesquels il a déjà travaillé, il y a Resident Evil 5, RE : The Mercenaries 3D, RE : Revelations et Resident Evil 7 Biohazard.

Outre l’annonce de ce nouveau jeu Resident Evil, Capcom a également parlé d’autres jeux à venir, dont le retour de Dead Rising. Par ailleurs, un jeu dénommé « Kunitsu Gami » qui sera un mélange de jeu d’action et de tower defense. De même, des rumeurs vont bon train sur un certain « Code Veronica Remake ». Il s’agirait d’un remake de RE. D’ailleurs, ce remake ne viendrait pas seul puisqu’il serait accompagné de « Resident Evil Zero ».