Capcom surprend les gamers : Dragon’s Dogma 2 arrive en mars 2024 !

Capcom, l’éditeur de jeux vidéo renommé, vient de surprendre le monde du gaming en dévoilant la date de sortie de l’un des jeux les plus attendus de 2024, Dragon’s Dogma 2. L’annonce a été faite lors d’un showcase le 28 novembre 2023 et s’est déroulée en présence de l’équipe du jeu. Les accros du pad pourront se procurer le jeu à partir du 22 mars 2024 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les précommandes sont désormais ouvertes sur toutes les plateformes.

Dragon’s Dogma 2, Une Aventure, Deux Nations

Dans la suite de Dragon’s Dogma, les joueurs prendront le rôle de l’ « Insurgé », un protagoniste évoluant dans un univers fantastique dont l’essence même a été dérobée par le Dragon. Cet opus nous transporte dans un monde parallèle où deux nations, Vermund et Les Léonins de Battahl, adoptent des approches différentes face à la menace draconienne. Le jeu emmène les joueurs vers des destinations exotiques comme les contrées elfiques de Sylve Sacrée.

Les options de gameplay s’enrichissent d’une nouvelle classe de personnage, l’Illusionniste, capable de créer des tours et de manipuler l’IA ennemie pour ouvrir de nouvelles opportunités de combat. Deux autres classes, le « Champion » et le « Sorcier », ont été également dévoilées, promettant une diversité de compétences et de stratégies inédites.

Des affrontements épiques vous attendent

Le jeu ne serait pas complet sans une brochette de nouveaux monstres à affronter. Grand amateurs de défis, préparez-vous à rencontrer le gigantesque golem de bronze, le Talos, les spectres sans-tête, les Dullahans, et les puissants Dracs, des créatures draconiques aux souffles flamboyants.

En plus de dévoiler ces informations passionnantes, Capcom a aussi donné un aperçu de la version Deluxe dématérialisée de Dragon’s Dogma 2, qui sera accompagnée d’un « Pack pour aventuriers débutants ». Les précommandes de l’édition Standard donneront accès à une arme bonus pour chaque classe de départ, tandis que l’édition Deluxe comprendra également l’Anneau d’Assurance.

Que vous soyez un vétéran ou un débutant dans le monde de l’Action-RPG, Dragon’s Dogma 2 semble avoir tout pour plaire. Le jeu offrira une expérience de jeu unique et entièrement personnalisable, du choix de la classe de votre personnage à votre équipe et dernière mais non des moindres, votre manière d’approcher chaque situation de jeu. Le monde de Dragon’s Dogma 2 repose entièrement sur les choix du joueur et nous promet de belles heures d’exploration et de combats.

Restructurez votre emploi du temps pour le 22 mars 2024 et assurez-vous d’avoir votre manette bien chargée. Prêt à plonger dans ce monde fantastique ? Partagez vos attentes et votre excitation avec nous !