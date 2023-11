Les meilleures applications CarPlay pour les propriétaires de véhicules électriques

CarPlay est un système qui permet de connecter votre iPhone à l’écran de votre voiture et d’accéder à certaines applications et fonctionnalités de votre smartphone. Il est particulièrement utile pour les propriétaires de véhicules électriques. En effet, il leur permet de gérer la recharge, la navigation et l’information de leur voiture. Justement, voici une sélection des meilleures applications CarPlay pour les propriétaires de véhicules électriques.

ChargePoint

ChargePoint est l’une des applications de recharge les plus populaires pour les véhicules électriques. Elle vous permet de localiser les bornes de recharge disponibles près de vous. Vous pouvez également y réserver votre place, payer votre recharge et suivre votre consommation.

Avec CarPlay, vous pouvez accéder à ChargePoint directement depuis l’écran de votre voiture et profiter d’une interface simple et intuitive. Néanmoins, vous pouvez aussi utiliser Siri pour trouver une borne, démarrer ou arrêter une recharge, ou vérifier le niveau de votre batterie.

ABRP

ABRP signifie A Better Route Planner, et c’est exactement ce que cette application vous propose. Cette application de navigation est spécialement conçue pour les véhicules électriques. Elle vous permet de planifier votre trajet en fonction de votre autonomie, de la disponibilité des bornes de recharge et des conditions de circulation. Avec CarPlay, vous pouvez accéder à ABRP sur l’écran de votre voiture. Vous pouvez aussi bénéficier d’un guidage vocal, d’une carte interactive, et d’une estimation du temps et du coût de votre voyage.

PlugShare

PlugShare est une autre application de recharge pour les véhicules électriques, qui se distingue par sa communauté active et engagée. Elle vous permet de trouver des bornes de recharge publiques ou privées. Vous pouvez aussi consulter les avis et les photos des utilisateurs et partager vos propres expériences. Avec CarPlay, vous pouvez accéder à PlugShare depuis l’écran de votre voiture. Vous pourrez visualiser les bornes de recharge les plus proches, les plus populaires, ou les plus adaptées à votre véhicule.

Electrify America

Il s’agit d’une application de recharge qui vous donne accès au réseau de bornes de recharge rapide le plus étendu des États-Unis. Cette application de recharge vous permet de localiser les bornes de recharge compatibles avec votre véhicule. Vous pouvez payer votre recharge avec votre smartphone, et bénéficier de tarifs avantageux si vous souscrivez à un abonnement. Avec CarPlay, vous pouvez utiliser Electrify America sur l’écran de votre voiture, et profiter d’une navigation facile, d’une facturation transparente, et d’un service client réactif.

Tesla

Tesla est l’application officielle du constructeur de véhicules électriques du même nom. Elle vous permet de contrôler à distance votre voiture, de vérifier son état, de régler ses paramètres, et d’accéder à des fonctionnalités exclusives. Avec CarPlay, vous pouvez utiliser Tesla sur l’écran de votre voiture, et bénéficier d’une interface élégante, d’une synchronisation automatique, et d’une sécurité renforcée. Vous pouvez aussi utiliser Siri pour ouvrir ou fermer votre voiture, régler la température, ou activer le mode sentinelle.