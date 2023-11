Pokémon Go: Bienvenue à la Saison 13 ‘Voyages Hors du Temps’ !

Envie d’une nouvelle aventure ? Accrochez-vous, car la saison 13 de Pokémon Go, intitulée « Voyages hors du temps », va débarquer le 1er décembre pour vous emporter dans des explorations jubilatoires !

Un suspense trépidant vous attend

Annoncée par Niantic, la saison 13 sera accessible du 1er décembre 2023 jusqu’au 1er mars 2024. Des Pokémon originaires de la région de Hisui, apparue dans les jeux Nintendo Switch Légendes Pokémon : Arceus feront leur première entrée dans Pokémon GO ! Êtes-vous prêt à les dénicher ?

Pour donner du piquant à votre aventure, des défis seront à relever en équipe, une nouveauté cette saison proposée par le Jeu en équipe. Il vous permet, ainsi qu’à trois autres Dresseurs de niveau 15 ou plus, d’arpenter le monde Pokémon ensemble.

Des nouveautés à ne pas rater !

Cette saison, vous avez la possibilité de créer vos propres Routes. Eh oui, chaque Dresseur peut concevoir une Route découverte par un autre lors d’une exploration et y rencontrer peut-être des Pokémon préférés, ou faire de nouvelles rencontres.

N’oubliez pas de marquer votre calendrier pour les Journées Communautés prévues les 16–17 décembre, le 6 et 20 janvier, ainsi que le 4 février. Des stickers à thème seront disponibles via les PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et à la Boutique du jeu.

Pokémon GO, Voyages hors du temps : des bénéfices exclusifs

Durant la saison, accédez à des bonus inédits en rapport avec la région de Hisui, dont de précieux objets comme l’Incubateur. Des événements spéciaux, des Raids et des défis saisonniers vous attendent également tout le long de l’exploration.

Et pour vous encourager davantage, des bonus spécifiques à Voyages hors du temps sont prévus : des Bonbons XL pour les Dresseurs de niveau 31 ou plus lors d’un échange de Pokémon, un Super Bonbon XL pour les raids cinq étoiles en personne, ainsi que des augmentations des PX et de Poussière Étoile.

Voilà un aperçu de ce qui vous attend pendant cette saison ! Allez-vous prendre part à l’aventure et explorer les « Voyages hors du temps » ? On a hâte de connaître vos retours.