Qui n’a jamais rêvé d’arborer fièrement le logo de son site de tech préféré ? Désormais, Le Café du Geek ouvre sa boutique en ligne pour mettre à disposition de ses lecteurs toute une panoplie d’objets portant le logo du site. Nous avons montré une photo en avance sur Twitter ici, et vous avez été plusieurs à répondre motivés. Si vous hésitez encore, voici quelques détails à connaitre.

Panoplie

Propulsé par le bien connu site RedBubble, de nombreux « goodies » sont disponibles. On y retrouve donc des mugs, des badges, des autocollants, des coussins, des dessous de verres… Pour décorer et protéger votre smartphone, des coques pour presque tous les modèles d’Iphone et de la gamme Samsung Galaxy sont de la partie !



Et pour garder vos boissons au frais, des gourdes isothermes sont toujours les bienvenues. Et forcément, les incontournables autocollants sont disponibles en plusieurs tailles, pour coller sur un ordinateur par exemple. Pour aller à la plage en cet été qui s’annonce chaud et emporter votre gourde, un « tote bag » en tissu fera l’affaire ! Et par précaution, il faut toujours avoir un masque LCDG dans la poche. Attention tout de même, ceux-ci ne remplacent pas un véritable masque FFP, mais peut servir de surcouche ou tout simplement par coquetterie.



Si Le Café du Geek est représenté par une tasse de café, Droidsoft a aussi droit à sa collection ! Les produits sont les mêmes, avec le logo comme seule différence. La collection LCDG est disponible ici et la collection DroidSoft, par là !

Collection LCDG

Collection Droidsoft

Pourquoi acheter ?

Tout d’abord, pour nous soutenir ! Sur le prix de vente, le site RedBubble prend sa commission pour payer les frais d’impression et de fabrication des produits. Un pourcentage des ventes nous est retourné, et celui ci servira à améliorer le contenu des articles et du site. Toute participation est la bienvenue ! Tous nos rédacteurs sont bénévoles, et chaque achat nous fait savoir que nos lecteurs nous encouragent à continuer et nous améliorer sans cesse. Des concours seront peut être organisés pour vous faire gagner des goodies !

Ensuite, pour afficher votre soutien au site ! Si vous êtes nombreux à parler de nous autour de vous, un sticker sur un couvercle d’ordinateur, une gourde… permettent d’afficher que vous aussi êtes passionnés par technologie, le numérique et votre participation à notre grande famille !

Partagez vos objets sur Instagram en story en nous mentionnant : @lcdg_fr