Aya et la sorcière : les premières images ont été dévoilées

Il y a quelque temps, nous avions annoncé le nouveau (télé)film du Studio Ghibli. Intitulé Aya to Majô (ou Aya et la sorcière en français), il s’agira du premier long-métrage du studio en 3D. Adapté du roman pour enfants Earwig and the Witch de la britannique Diana Wynne Jones, il s’agira également de la troisième réalisation de Goro Miyazaki. Ce téléfilm sera diffusé cet hiver au Japon.

Mais parmi les autres informations divulguées sur le film, nous avons sa durée. Le film durera 82 minutes. Ensuite, une sortie en France est prévue. C’est la société Wild Bunch qui sera chargée de la distribution.

Le site japonais Comic Natalie dévoile les premières images

Vous l’avez vu dans le titre ; les premières images du film ont été publiées il y a quelques jours sur le site japonais Comic Natalie. Nous vous en avons déjà révélé un premier : le logo officiel du film. Il s’agit de l’image en miniature de cet article. Mais sept autres images viennent constituer un avant-goût de la (bien surprenante) 3D signée Ghibli et nous dévoilent les personnages.

Découvrez ces sept images dès maintenant :

Un petit mot de Gorô Miyazaki

Enfin, sur l’article du site Comic Natalie, une déclaration de Gorô Miyazaki accompagne ces 8 images. Une déclaration qu’il a fait suite à la sélection de son film à Cannes. En effet, rappelons que Aya et la sorcière fait partie des 56 films à bénéficier du sceau Sélection officielle 2020 du Festival de Cannes.

Découvrez cette déclaration, traduite en français :

« De nos jours, dans notre pays, il y a beaucoup d’adultes et si peu d’enfants. Cela doit être dur pour ces enfants, quand si peu d’entre eux doivent faire face à autant d’adultes. C’est tandis que je pensais à cela qui je fis la connaissance de Aya. Et je me suis dit « C’est ça ! ». Comment se débrouillerait Aya avec les adultes ennuyeux ? Pour le découvrir, veuillez regarder Aya et la sorcière. Elle est peut-être effrontée, mais j’espère sincèrement que cette adorable Aya donnera du courage aux enfants et égaiera les adultes.»