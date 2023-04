PlayStation : Sony travaille sur une manette pouvant changer de température

L’immersion est importante chez Sony. Ainsi, la manette DualSense de la PlayStation 5 offre une multitude de technologies visant à faire ressentir le plus d’émotions aux joueurs. Bonne nouvelle, la prochaine génération pourrait s’équiper d’une innovation intéressante à ce sujet : la possibilité de changer de température. Il serait ainsi possible de ressentir le chaud et le froid en fonction des environnements que vous arpentez.

La manette DualSense pour PS5 offre plusieurs fonctionnalités exclusives visant à décupler l’immersion dans les jeux vidéo. Nous pouvons notamment citer le retour haptique immersif, offrant des sensations plus précises et réalistes ; ainsi que les gâchettes adaptatives dynamiques, pour ressentir des niveaux de force différents en fonction des actions effectuées en jeu.

Plusieurs brevets font en ce moment surface autour des prochaines technologies inhérentes à la prochaine génération de manette PlayStation. Précédemment, nous entendions parler d’une fonctionnalité permettant de mettre en pause un jeu vidéo lorsque la DualSense est lâchée. Outre cette nouveauté tenant plus de la praticité, un nouveau rapport vient de dévoiler un brevet plus axé sur l’immersion, avec une technologie permettant à la manette pouvant changer de température.

Dans les détails, le site Exputer a découvert ce récent brevet déposé par Sony auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). Nous y retrouvons une nouvelle technologie haptique, prenant la forme d’un élément élastique plus souple que le grip de la DualSense. Un capteur serait présent en dessous afin de détecter une possible déformation de cet élément, et ainsi transmettre un signal électrique.

Le brevet montre d’ailleurs que le capteur pourrait mesurer différents gestes, comme le fait de le toucher, de le tordre, de le presser avec un doigt, de le pincer, de l’écran ou encore de le frotter. Le plus intéressant reste le fait que cette nouvelle surface pourrait changer de température et de dureté. Ainsi, Sony viendrait une nouvelle offrir une expérience encore plus immersive sur PlayStation grâce à un système haptique encore plus innovant, évoluant en fonction de l’environnement que le joueur explore.

Bien évidemment, tout cela reste un brevet. Il se pourrait ainsi qu’aucune manette PlayStation n’en profite à l’avenir. Reste maintenant à savoir si Sony jugera cette dernière assez intéressante pour les joueurs, et si les studios de développement sont prêts à adopter cette innovation dans leurs jeux.

