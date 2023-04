iPhone 15 Pro, Pixel 7a & Galaxy Z Fold 5 – Tech Express

Voici le Tech Express du mardi 11 avril 2023 ! Au programme, de nouvelles images de l’iPhone 15 Pro dévoilant son design, le design et le nouveau coloris bleu clair du Pixel 7a, des informations sur la partie photo du Galaxy Z Fold 5 et du Z Flip 5, ainsi que la mise à jour de sécurité d’avril 2023 pour les Galaxy S20, S21 et S22. Enfin, découvrez comment supprimer votre historique de visionnage sur smartphone Android grâce à notre astuce YouTube du jour.

Les news Tech : iPhone 15 Pro||Pixel 7a||Galaxy Z Fold 5

De nouveaux rendus 3D de l’iPhone 15 Pro ont été partagés sur 9to5Mac, dévoilant un châssis en titane, des bords plus arrondis, un module photo plus épais, un port USB-C, des boutons tactiles et des bordures ultra-fines. Les boutons de volume devraient devenir un seul et un bouton commutateur Silencieux/Sonnerie pourrait être configuré pour différentes actions. Les dimensions de l’iPhone 15 Pro seraient de 70,46 x 146,47 x 8,24 mm et il serait proposé en rouge profond.

Le Pixel 7a de Google, prévu pour la Google I/O 2023, a été dévoilé par le leaker OnLeaks avec des images révélant son design similaire au Pixel 7 et un nouveau coloris bleu clair. Le smartphone abordable aura également un module photo similaire à celui du Pixel 7 et un format semblable au Pixel 6a avec des bordures d’écran identiques.

Les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 embarqueraient des capteurs photo identiques à leurs prédécesseurs. Cependant, la présence de nouveaux capteurs laisserait présager une amélioration de la qualité photo. Les deux smartphones pliables bénéficieraient également de changements tels qu’une nouvelle charnière, des écrans externes plus grands et la puce Snapdragon 8 Gen 2.

Les dernières news Droidsoft

Les Galaxy S20, S21 et S22 peuvent désormais installer le patch de sécurité d’avril 2023, qui corrige 66 failles de sécurité. La fonctionnalité Image Clipper est également disponible pour les Galaxy S22. Pour l’installer, accédez aux paramètres et téléchargez-le.

Sur YouTube, l’historique de visionnage impacte les suggestions de vidéos. Pour personnaliser ces dernières, il suffit de supprimer tout ou une partie de l’historique. Sur Android, rendez-vous sur la Bibliothèque, touchez « Tout afficher » et sélectionnez les vidéos à supprimer ou cliquez sur « Effacer tout l’historique des vidéos ».

Plus de lecture avec notre dernier test !

Le Yaber Ace K1 : un vidéoprojecteur à un prix abordable

Le Yaber Ace K1 est un vidéoprojecteur de bonne qualité à un prix très abordable. Bénéficiant d’une résolution native de 1080 pixels, d’une luminosité de 650 lumens ANSI et d’une diagonale d’écran pouvant atteindre 150 pouces, il offre une performance impressionnante. Il intègre également des technologies avancées pour protéger ses composants et offrir une durée de vie prolongée. La télécommande est simple mais offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Il est actuellement disponible sur Amazon pour environ 385€.

Vous recherchez un grand écran pour votre maison ? Avec le Yaber Ace K1, vous obtenez un vidéoprojecteur de très bonne qualité avec une image remarquable et un design soigné. Une excellente solution pour ceux qui recherchent un grand écran à un prix abordable et accessible.

Voilà pour ce Tech Express du jour, qui vous a présenté les dernières actualités sur les smartphones les plus attendus, ainsi qu’une astuce pour YouTube sur smartphone Android. N’oubliez pas de réagir en commentaires si vous avez des avis ou des questions, et de partager l’article sur les réseaux sociaux ! Rendez-vous demain pour découvrir les dernières tendances tech.