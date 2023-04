Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : de nouvelles informations sur la partie photo !

Les prochains smartphones pliables de Samsung continuent de se préciser. Un récent rapport du leaker Yogesh Brar a notamment donné quelques éclaircissements autour de la partie photo des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Bonne nouvelle, un peu de changement serait de la partie pour cette génération.

Concept : Technizo x SuperRoader



La partie photo du Galaxy Z Fold 5 a déjà fait parler d’elle. En effet, le leaker Ice Universe dévoilait précédemment que ce futur smartphone pliable embarquerait le même module que le Galaxy Z Fold 4. Du côté du Galaxy Z Flip 5, aucun bruit de couloir.

Bonne nouvelle, un nouveau rapport nous donne plus d’informations autour des capteurs photo inhérents à cette nouvelle génération de pliables Samsung. Le leaker Yogesh Brar a enfin dévoilé ces informations dans une publication Twitter. Pour commencer, le Galaxy Z Fold 5 profiter d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 10 Mpx. Le Galaxy Z Flip 5 conserverait de son côté ses deux capteurs de 12 Mpx (grand-angle et ultra grand-angle).

À première vue, cette déclaration n’a rien de bien intéressant. En effet, nous sommes face à la même configuration que les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Cependant, l’informateur a ajouté une information qui laisse entrevoir une meilleure qualité photo : la présence de nouveaux capteurs. Les modèles pourraient ainsi être différents, même si le nombre de mégapixels reste le même entre les deux générations. Nous ne savons cependant pas quels sont les capteurs concernés.

Outre la partie photo, Yogesh Brar mentionne aussi d’autres changements inhérents aux Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : une nouvelle charnière, des écrans externes plus grands et la puce Snapdragon 8 Gen 2. Nous sommes ici face à des informations déjà dévoilées par de précédents rapports.

Samsung Galaxy Z Fold 5

– 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele)



Samsung Galaxy Z Flip 5

– 12MP + 12MP (UW)



– Improved hinge

– New image sensors

– Large outer displays

– Qualcomm Snapdragon for Galaxy — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2023

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : voici les coloris des prochains smartphones pliables Samsung !