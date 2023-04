Galaxy Z Flip 5 : le design de son grand écran externe se confirme !

Le Galaxy Z Flip 5 fait de nouveau parler de lui, plus précisément de son design. Supposé depuis plusieurs semaines, le grand écran externe de ce prochain modèle pliable à clapet se confirme. Un nouveau rapport a en effet dévoilé le design exact de cette zone, prenant quasiment tout le dos du smartphone.

Dans les détails, le site SamMobile a partagé en collaboration avec le leaker et créateur de contenu SuperRoader un rendu dévoilant l’arrière du Galaxy Z Flip 5. Ce dernier est jugé comme « 200 000 % réel », laissant ainsi présager que le design est définitif. Ce dernier permet donc d’imager le dos de ce futur modèle à clapet.

Comme le présageaient les précédentes rumeurs, nous sommes face à un écran externe plus imposant que la génération actuelle. Avec le Galaxy Z Flip 5, nous serions face à une dalle de 1,9 pouce, avec un espace dans le coin supérieur gauche pour les capteurs photo. Sur les Galaxy Z Flip 3 et Z Flip 4, elle mesurait seulement 1,1 pouce. La surface d’affichage serait ainsi drastiquement plus grande.

Nous pourrions ainsi effectuer plus de tâches sur cette zone utilisable lorsque le smartphone à clapet est fermé (si Samsung le veut bien). Pour rappel, les Motorola Razr ont un écran externe de 1,7 pouce permettant d’accéder aux applications du smartphone pliable. Oppo propose de son côté une grande dalle positionnée à la verticale avec le Find N2 Flip.

Samsung doit donc rattraper son retard avec le Galaxy Z Flip 5, et espérons-le, améliorer les capacités de l’écran externe de son smartphone pliable à clapet. Dans le cas contraire, cette plus grande zone d’affichage rendrait la visualisation de widgets, la prise de selfies, la lecture de notifications ou encore la réponse aux messages plus agréable pour les utilisateurs.

En attendant, il est important de souligner que Motorola aussi s’apprête à monter en puissance autour de l’écran externe de son prochain smartphone pliable Razr. Les rumeurs penchent en effet pour une surface d’affichage comprise entre 3 et 4 pouces.