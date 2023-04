Galaxy S24 : de belles améliorations du côté des performances grâce à ces nouveautés

De petits détails autour des Galaxy S24 font leur apparition depuis quelques semaines. Un nouveau rapport vient de parler de la mémoire vive et du stockage interne de cette future génération de smartphones haut de gamme. Nous aurions ainsi droit à plus de RAM, mais aussi un stockage de base plus élevé sur le modèle standard et « + » (possiblement plus rapide). En combinaison avec la puce Snapdragon 8 Gen 3, les performances devraient être décuplées par rapport aux Galaxy S23.

Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra sont un franc succès pour Samsung. L’emploi de la puce Snapdragon 8 Gen 2 est d’ailleurs un avantage indéniable pour ces modèles par rapport aux puces de leurs prédécesseurs, notamment au niveau des performances et de l’autonomie.

Avec les Galaxy S24, la firme sud-coréenne continuerait sur sa lancée en y introduisant la Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, d’autres changements viendraient aussi améliorer la puissance des smartphones haut de gamme de Samsung. Un nouveau rapport vient d’ailleurs nous parler de la mémoire de cette génération.

Ce dimanche, le leaker Tarun Vats a en effet partagé sur Twitter que le Galaxy S24 et S24+ proposeraient jusqu’à 12 Go de RAM, soit 4 Go supplémentaires par rapport au Galaxy S23 et S23+. Pour le Galaxy S24 Ultra, la même quantité de RAM serait gagnée par rapport au Galaxy S23 Ultra. Ainsi, il monterait jusqu’à 16 Go de RAM pour sa configuration la plus musclée.

Pour le stockage interne, l’informateur a expliqué que le Galaxy S24 doublerait son stockage de départ. Il passerait ainsi à 256 Go au lieu des 128 Go du Galaxy S23. Les deux autres modèles n’évolueraient pas de ce côté-là. Pour rappel, les précédents rapports mentionnaient le passage à de la mémoire UFS 4.1.

Face à toutes ces nouvelles informations, les performances des Galaxy S24 semblent bien parties pour être bien supérieures à celles des Galaxy S23. Cela reste tout de même des rumeurs, il faut donc les prendre avec des pincettes pour le moment, surtout que nous sommes encore à plusieurs mois de la sortie de ces téléphones.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy S24 : Samsung compte améliorer l’écran des Galaxy S23 !