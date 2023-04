Galaxy S23, AirPods & ROG Phone 7 – Tech Express

Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre Tech Express du mercredi 5 avril 2023. Au programme, Samsung s’ouvre aux utilisateurs d’iPhone en leur proposant d’essayer l’interface de ses derniers smartphones. Tandis que le Galaxy Z Fold 5 se dévoile avec un modèle pliable plus fin et léger que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 4. De son côté, Apple travaille sur de nouveaux AirPods avec un boitier de charge doté d’un écran tactile. Enfin, la mise à jour d’avril 2023 du Galaxy S23 apporte son lot de correctifs de sécurité tandis que la fiche technique officieuse de l’Asus ROG Phone 7 a été dévoilée.

Les news Tech : Samsung, Apple, Asus

Samsung lance l’expérience Try Galaxy, une application web pour permettre aux utilisateurs d’iPhone d’essayer la dernière surcouche Android One UI 5.1. Disponible dans plus de 10 langues, elle offre une expérience immersive sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra avec la possibilité de tester les services officiels de Samsung. Toutefois, il est conseillé de se rendre en magasin pour un essai plus complet avant de faire le choix de quitter Apple pour Samsung.

Le Galaxy Z Fold 5 de Samsung se démarquera avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2 ainsi qu’une charnière en forme de goutte d’eau pour une pliure moins visible et une résistance à la poussière. Le smartphone sera également plus fin et léger que son prédécesseur, pesant 250g et ayant une épaisseur de 13,4mm. Samsung travaille toujours à atteindre cet objectif. Enfin, Samsung a réussi à vendre 10 millions de smartphones pliables en 2022 et envisage d’améliorer ses ventes de Galaxy Z de 10% en 2023 en offrant des nouveautés.

Apple a déposé un brevet pour un boîtier de charge AirPods avec écran tactile. Les utilisateurs pourraient contrôler leur musique, interagir avec des applications et afficher des notifications directement depuis le boîtier. Le brevet révèle également que les gestes spécifiques, tels que les tapotements et les balayages, pourraient être utilisés pour naviguer dans l’interface ou pour utiliser Siri.

Les dernières news Droidsoft

La mise à jour S91xNKSU1AWC8 des Galaxy S23 en Corée du Sud améliore la partie photo, mais aussi le patch de sécurité d’avril 2023, sans que le nombre de failles n’ait été communiqué. La mise à jour sera disponible sur les Galaxy S23 dans les prochains jours.

Asus va bientôt dévoiler ses nouveaux smartphones gaming ROG Phone 7. La fiche technique du modèle standard est dévoilée par une fuite avant la conférence de lancement : dalle AMOLED, Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, RAM LPDDR5X et stockage UFS 4.0. Mais aussi module arrière triple capteur photo et caméra selfie élevée, batterie 6 000 mAh et charge rapide 65 W. Le prix pourrait s’élever à 3 999 yuans (environ 537 euros hors taxes).

