iOS 17 : pas de mise à jour pour les iPhone X, les premiers iPad Pro et d’autres modèles

Alors que la WWDC 2023 approche à grands pas, des bruits de couloirs s’animent autour d’iOS 17. Nous venons d’ailleurs d’apprendre que la prochaine mise à jour majeure des iPhone ne serait pas disponible sur les iPhone X. En plus de cela, iPadOS 17 n’arriverait pas sur la première génération d’iPad Pro. D’autres modèles de smartphones et tablettes Apple seraient aussi concernés.

iOS 17 s’apprête à être présenté par Apple. Pour rappel, la firme à la pomme a récemment annoncé que l’évènement de lancement de la WWDC 2023 aurait lieu le 5 juin prochain. Nous découvrirons ainsi les nouveautés de cette mise à jour à cette période.

En attendant, des rumeurs précisent les changements à venir (avec notamment des fonctionnalités très attendues par les utilisateurs d’iPhone) et même les modèles compatibles. Concernant ce second point, un nouveau rapport vient nous en dire plus sur les smartphones et tablettes qui ne pourront pas gouter à iOS 17/iPadOS 17.

D’après une source ayant déjà fait ses preuves en termes de prédictions autour des mises à jour logicielles à venir, nous venons de découvrir les iPhone et iPad supposément incompatibles avec la prochaine mise à jour majeure. Nous apprenons ainsi qu’iOS 17 ne serait pas disponible sur les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X ; et que la cinquième génération d’iPad et la première d’iPad Pro ne profiteraient pas d’iPadOS 17.

Selon MacRumors, la fin du support logiciel de ces produits pourrait être liée à une vulnérabilité de bootrom non corrigible affectant les puces allant de la A5 à la A11. Cependant, le fait que ces iPhone et iPad n’auront pas droit à iOS 17/iPadOS 17 ne signifie pas qu’aucune mise à jour ne sera déployée à l’avenir.

En effet, Apple devrait normalement proposer des mises à jour de sécurité sur iOS 16 pendant encore un moment. Pour rappel, iOS 15 a eu droit à plusieurs correctifs de sécurité majeurs même après le lancement d’iOS 16.