AirPods : Apple développe un boitier de charge avec écran tactile

Les AirPods pourraient profiter d’un boitier de charge innovant dans les années à venir. Un nouveau brevet déposé par Apple montre en effet un modèle avec écran tactile. Grâce à cet affichage, les utilisateurs pourraient tout simplement contrôler leur musique, mais aussi interagir avec certaines applications ou afficher des notifications.

Concept : MacRumors

En septembre 2021, Apple a déposé un brevet autour d’un tout nouveau boitier pour AirPods. Publié la semaine dernière par l’Office américain des brevets et des marques, ce dernier se nomme « Devices, Methods, and Graphical User Interface Interactions with a Headphones Case ». Pour faire simple, il met en avant un boitier d’AirPods avec un écran tactile et des interactions possibles avec les AirPods et le produit auquel les écouteurs sont connectés.

Pour commencer, le brevet souligne que les boitiers des dispositifs audio sont dans la majorité des cas des « appareils passifs utilisés pour charger ». Cependant, Apple souligne que leur utilité peut être améliorée, tout comme le contrôle des AirPods. La firme américaine mentionne ainsi sa solution : « une interface utilisateur interactive pour permettre à l’utilisateur de contrôler les opérations associées aux écouteurs sans fil ».

Un croquis dévoile d’ailleurs un boitier d’AirPods avec une zone carrée imageant une nouvelle surface sur le boitier. Apple déclare ainsi vouloir permettre de contrôler Apple Music grâce à cette surface grâce à un écran tactile capacité et une interface graphique offrant un retour tactile. Il serait ainsi possible de contrôler la lecture audio, régler le volume, accéder à ses chansons préférées… directement depuis le boitier.

Mais ce n’est pas fini. Un autre croquis dévoile que ce boitier à écran tactile pour AirPods pourrait répondre à des gestes spécifiques (tapotements, balayages…) afin de naviguer dans l’interface ou encore utiliser Siri. Apple parle aussi de permettre de changer de mode d’écoute (suppression de bruit/transparence) en pressant le boitier. Pour finir, le brevet dévoile que le boitier permettrait aussi d’accéder à diverses applications présentes sur l’iPhone de l’utilisateur : Téléphone, Mail, Messages, Appareil photo, Calendrier, Météo, Cartes…

Apple conclut en déclarant que l’arrivée d’un écran tactile avec une interface visuelle sur le boitier AirPods permettrait « de réduire ou d’éliminer les problèmes liés au contrôle des écouteurs sans fil par l’utilisateur ».

