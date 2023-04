iPhone 17 : technologie ProMotion et mode Alwasy-On pour tous les modèles en 2025

Les iPhone standards sont toujours les derniers à profiter des nouvelles technologies introduites sur les iPhone Pro. Il faut donc patienter quelques années pour les voir arriver sur ces modèles plus abordables. Nous venons d’ailleurs d’apprendre via un nouveau rapport quand ProMotion et le mode Always-On seront disponibles sur les iPhone 17, soit la génération attendue pour 2025.

Outre la partie photo, l’écran des iPhone a grandement évolué depuis ces deux dernières années. Nous pensons directement à l’arrivée de la technologie ProMotion sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, oscillant le taux de rafraichissement entre 10 Hz et 120 Hz ; puis de son amélioration avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en la faisant tomber à un minimum de 1 Hz. Cela a d’ailleurs permis d’introduire un mode Always-On sur ces derniers modèles.

Dans l’histoire, les modèles standards sont bien mal lotis, et restent bloqués à 60 Hz. Bonne nouvelle, un nouveau rapport de Display Supply Chain Consultants vient de préciser l’arrivée de ces deux technologies sur ces modèles plus abordables. Nous apprenons ainsi que la technologie d’écran LTPO, permettant de profiter d’un taux de rafraichissement adaptatif (ProMotion), sera déployée sur tous les iPhone 17.

Le cabinet du célèbre analyste Ross Young, spécialiste du marché des écrans, déclare ainsi : « En 2025, DSCC s’attend à ce que tous les modèles iPhone 17 d’Apple adoptent des panneaux LTPO, étant donné que la capacité LTPO continue d’augmenter et que les coûts diminuent ». Il ne reste donc plus que deux ans avant d’enfin voir arriver ProMotion et le mode Always-On sur l’écran des iPhone non Pro.

Ce ne sont cependant pas les seules déclarations de Display Supply Chain Consultants. En effet, le rapport est aussi venu préciser les évolutions apportées à la face avant des iPhone dans les années à venir. Nous apprenons ainsi quand tous les modèles auront droit à la Dynamic Island, ou encore lorsque Face ID et la caméra selfie passeront sous l’écran.