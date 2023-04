Les nouveaux écouteurs Nothing Ear (2) sont disponibles

Fort du succès des Ear(1), Nothing revient avec les Ear (2). Si au niveau visuel et design, il y a peu de changement, la nouvelle version des écouteurs apporte des performances améliorées. Également, la réduction de bruit est grandement améliorée.

La marque londonienne Nothing a récemment lancé ses nouveaux écouteurs sans fil, les Ear (2). Ils offrent une expérience audio accrue. Conçus avec une ingénierie de pointe et une personnalisation améliorée, ces écouteurs sont disponibles sur le site nothing.tech. De surcroît, ils sont également disponibles chez plusieurs partenaires commerciaux tels qu’Amazon.fr, Boulanger, Darty, Fnac, LDLC et Materiel.net.

Les Ear (2) appuient le design transparent emblématique de Nothing et offrent un son authentique avec une certification Hi-Res Audio et la technologie LHDC 5.0. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent créer leur propre profil sonore personnalisé en effectuant un test auditif via l’application Nothing X. Ainsi, cela ajuste les paramètres de l’égaliseur en temps réel pour une qualité sonore optimale. En outre, les écouteurs Ear (2) sont dotés d’un driver sur mesure de 11,6 mm pour des basses profondes et puissantes et des aigus cristallins. De plus, la nouvelle conception à double chambre des écouteurs améliore également la qualité sonore grâce à un flux d’air plus fluide.

De plus, les Ear (2) profitent de plusieurs fonctionnalités pratiques telles qu’une double connexion pour faciliter le changement d’appareil. Également, la technologie Clear Voice est plus résistante au bruit du vent et de la foule. Enfin, un système personnalisé de réduction active du bruit s’adapte à la forme unique du canal auditif de l’utilisateur.

Ces fonctionnalités pratiques assurent que les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience d’écoute agréable et personnalisée. Avec les Ear (2), Nothing offre une solution complète pour ceux qui cherchent des écouteurs sans fil de qualité supérieure. Ils allient design, personnalisation et technologie de pointe. Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les voyages, les Ear (2) sont un excellent choix pour ceux qui recherchent une expérience audio exceptionnelle.