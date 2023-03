Galaxy S24 : la puce Snapdragon 8 Gen 3 fait déjà parler d’elle

Alors que Samsung vient à peine de commercialiser des Galaxy S23 à la mi-février 2023, la prochaine génération fait déjà parler d’elle. Plus précisément, un rapport est venu dévoiler quelques informations sur la puce Snapdragon 8 Gen 3 des Galaxy S24. Sans grande surprise, cela promet des performances revues à la hausse pour les Galaxy S de 2024, mais pas forcément une meilleure efficience énergétique.

Cette année, Samsung a levé le voile sur les Galaxy S23. Avec cette génération, la firme sud-coréenne introduit une puce Qualcomm sur tous les smartphones commercialisés à travers le monde : la Snapdragon 8 Gen 2. Elle a d’ailleurs la particularité d’être optimisée pour ces modèles. Cette génération propose d’ailleurs des performances revues à la hausse ainsi qu’une bien meilleure efficience énergétique que les Galaxy S22.

Pour les Galaxy S24, la firme sud-coréenne envisage de continuer sa montée en puissance en choisissant la puce Snapdragon 8 Gen 3. D’ailleurs, de premières informations viennent de tomber à son sujet. Dans un récent thread Twitter, le développeur et informateur Kuba Wojciechowski débute en expliquant que ce SoC prendrait le nom de code Lanai ou Pineapple et le numéro de modèle SM8650.

Dans les détails, il vient nous parler des cœurs de cette puce. Ainsi, Kuba Wojciechowski déclare que la Snapdragon 8 Gen 3 se composera d’un CPU ARM Cortex-X series Gold+, de deux cœurs de CPU ARM Cortex-A7xx Titanium, trois cœurs de CPU ARM Cortex-A7xx Gold, et deux cœurs de CPU ARM Cortex-A5xx Silver. On parle donc ici d’une configuration 1+5+2, contre 1+4+2 pour la Snapdragon 8 Gen 2.

Les changements se trouvent donc dans l’ajout d’un cœur Gold supplémentaire pour le Snapdragon 8 Gen 3 par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, axé sur les performances ; et la suppression d’un cœur Silver, ayant une meilleure efficacité énergétique. Il se pourrait donc que l’efficience énergétique des Galaxy S24 ne soit pas améliorée avec cette nouvelle puce, ou partiellement. En effet, elle devrait consommer plus d’énergie avec l’arrivée du deuxième cœur Gold et de la disparition d’un des cœurs Silver.

Au passage, nous apprenons que la finesse de gravure de la Snapdragon 8 Gen 3 sera identique à la Snapdragon 8 Gen 2, soit 4 nm. Il semble ainsi qu’Apple soit la seule entreprise à prendre de l’avance avec ses iPhone 15 et sa puce A17 gravée en 3 nm. Pour finir, Kuba Wojciechowski souligne que le GPU Adreno 750 (Adreno Gen 7.9.0) cadencé à 770 MHz serait de la partie. À noter, cette fréquence pourrait changer dans les mois à venir.

Pour rappel, les rumeurs tendent vers le lancement de la Snapdragon 8 Gen plus précocement par rapport au calendrier habituel de Qualcomm. Ainsi, nous devrions la voir arriver quelques semaines en avance, ce qui pourrait donner envie à Samsung de faire pareil avec l’annonce des Galaxy S24.

