Galaxy S24 : vers une puce plus puissante que l’A16 des iPhone 14 Pro

Toujours plus performants, les smartphones Galaxy devraient être encore meilleurs l’année prochaine. Nous venons en effet d’apprendre via un benchmark que la puce Snapdragon Gen 3, soit celle que les Galaxy S24 embarqueront, serait plus puissante que l’A16 des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

En 2023, Samsung est venu faire un très bon choix : proposer la dernière puce haut de gamme de Qualcomm sur tous les Galaxy S23 à travers le monde : la Snapdragon 8 Gen 2. Outre un gain de performances par rapport à la Snapdragon 8 Gen 1 et encore plus face à l’Exynos 2200 des Galaxy S22, l’introduction de ce processeur a l’avantage d’offrir une bien meilleure autonomie, notamment sur le Galaxy S23 Ultra.

Bonne nouvelle, la Snapdragon 8 Gen 3 proposerait de belles choses pour les Galaxy S24. En effet, un internaute vient d’annoncer sur le réseau social sud-coréen Meeco avoir découvert un benchmark de la puce. Nous découvrons ainsi un score de 1 930 points en single-core et de 6 236 en multi-score. Pour rappel, la Snapdragon 8 Gen 2 des S23 atteint respectivement un score de 1 500 et 5 200.

Ainsi, cette nouvelle génération aurait une puissance supérieure de 30 % en single-core et 20 % en multi-score. Il est aussi important de souligner que la Snapdragon 8 Gen 3 dépasserait le score des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max avec la puce A16, ayant un score de 1 800 points en single-core et 6 500 points en multi-score.

D’après les rumeurs, ce gain de performances serait dû à un arrangement différent des cœurs de la puce Snapdragon 8 Gen 3 : une configuration 1+5+2, contre 1+4+3 pour la Snapdragon 8 Gen 2. Ainsi, les Galaxy S23 auraient droit à un cœur efficient en moins, et un cœur secondaire supplémentaire. Les performances revues à la hausse viendraient aussi d’une gravure plus fine de la puce, en 3 nm. Cela devrait d’ailleurs offrir une meilleure l’efficience énergétique au passage.

Reste maintenant à savoir si la Snapdragon 8 Gen 3 arrivera à concurrencer la puce A17 prévue sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max d’Apple.

