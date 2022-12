iPhone 14 Pro : Apple envisageait une partie graphique plus puissante sur la puce A16

Le développement d’un produit ne se passe pas toujours bien. Un nouveau rapport vient d’ailleurs de dévoiler qu’Apple a eu des déboires avec la puce A16 des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Nous y apprenons notamment que la puce graphique de ces modèles aurait dû profiter d’un changement important par rapport à celle des iPhone 13 Pro. Ce nouveau GPU n’est finalement pas arrivé à cause de la détection de problèmes importants de façon trop tardive.

D’après un récent rapport payant publié par The Information, les ingénieurs d’Apple ont été « trop ambitieux » pour la partie graphique (GPU) de la puce A16 avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour les iPhone 14 Pro. Le média mentionne notamment l’introduction d’une fonction de Ray Tracing, technique d’éclairage permettant d’atteindre un niveau de réalisme supplémentaire dans les jeux.

Le hic dans l’histoire, c’est que les prototypes de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max embarquant ce GPU consommaient beaucoup plus d’énergie que prévu. Cela affectait ainsi la durée de vie de la batterie et la gestion thermique des smartphones d’Apple.

Des personnes proches de ce projet ont ainsi expliqué à The Information qu’Apple a découvert trop tardivement ces problèmes dans le cycle de développement des iPhone 14. De ce fait, cette nouvelle partie graphique de la puce A16 a été abandonnée. La firme à la pomme a ainsi réutilisé le GPU de la puce A15 Bionic des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Le rapport va jusqu’à souligner que cet incident est sans précédent dans l’histoire de la conception de puces d’Apple. La A16 des iPhone 14 Pro a ainsi apporté de légères améliorations en termes de performance graphique par rapport aux bonds en avant réalisés par les précédentes générations d’iPhone. Face à cette erreur, l’entreprise a décidé de restructurer l’équipe des processeurs graphiques d’Apple ou encore le déplacement de certains responsables loin du projet.

Pour finir, The Information explique qu’Apple est face à une perte de talents depuis quelques années dans son équipe de conception de puces.

