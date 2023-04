Google compte ajouter son intelligence artificielle Bard à son moteur de recherche

Le moteur de recherche Google va prochainement profiter de l’intelligence artificielle conversationnelle Bard. En effet, Sundar Pichai, PDG de Google, a confirmé en interview l’arrivée de cette nouveauté. Cependant, aucune période de lancement n’a pour le moment été évoquée. Reste maintenant à savoir si l’entreprise arrivera à rattraper son retard face à Microsoft, connaissant un grand succès avec l’intégration de ChatGPT dans Bing.

Par rapport à Microsoft et son nouveau Bing, Google a pris du retard dans la course à l’intelligence artificielle conversationnelle. Après avoir dévoilé Bard en février dernier, et que ses erreurs aient sérieusement fait chuter le cours de l’action de l’entreprise, l’entreprise compte prochainement ajouter son modèle d’IA à son moteur de recherche.

En effet, une récente interview de Sundar Pichai, PDG de Google auprès du Wall Street Journal, confirme l’arrivée de cette nouveauté. Le dirigeant a notamment expliqué que les utilisateurs de Google pourront « absolument » poser des questions et interagir avec l’intelligence artificielle conversationnelle Bard dans le contexte d’une recherche.

Google s’apprête ainsi à connaitre un changement radical dans les mois à venir. Pour rappel, le groupe Alphabet génère 162 milliards de dollars par an grâce aux revenus publicitaires. L’intégration de l’intelligence artificielle dans son emblématique moteur de recherche ne doit donc pas être faite à la légère, car cela pourrait lui valoir très gros en cas d’échec.

À noter, Sundar Pichai a aussi souligné que « Google teste actuellement plusieurs nouveaux produits de recherche, tels que des versions permettant aux utilisateurs de poser des questions complémentaires à leurs requêtes initiales ». Nous avons aussi récemment remarqué que des tests de l’IA étaient en cours dans Gmail, histoire de faciliter la rédaction de contenus.

Pour le moment, le PDG n’a pas précisé quand Bard sera ajouté à Google. Cependant, il est fort à parier que cela arrivera avant la fin de l’année. Il ne faudrait en effet pas laisser trop de temps à Microsoft pour rameuter des utilisateurs grâce à son nouveau Bing boosté à ChatGPT. Pour rappel, la firme américaine a réussi à dépasser les 100 millions d’utilisateurs sur son moteur de recherche grâce à son agent conversationnel sous IA.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Pixel : l’intelligence artificielle Bard de Google est disponible chez certains utilisateurs !