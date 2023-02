Google annonce Bard, son concurrent à l’intelligence artificielle ChatGPT

Sans grande surprise, Google vient de s’attaquer à l’intelligence artificielle ChatGPT. La firme américaine a en effet annoncé le lancement de Bard, un « service expérimental d’IA conversationnelle ». Pour le moment, ce projet est testé sur un nombre limité d’utilisateurs, avant un lancement plus global dans les semaines à venir.

ChatGPT est venu réveiller le monde de la tech en démocratisant purement et simplement l’intelligence artificielle auprès du grand public. Sans grande surprise, Microsoft est venue investir dans la société à l’origine de ce projet : OpenAI. Nous avons d’ailleurs vu à quoi va ressembler son intégration dans le moteur de recherche Bing.

Un autre acteur commence aussi à prendre peur avec l’engouement entrainé par ChatGPT : Google. Après des bruits de couloirs spéculant sur la riposte du géant américain, nous venons finalement d’en apprendre un peu plus de la bouche de l’entreprise. Plus précisément, elle a annoncé ce lundi 6 février 2023 sa solution concurrente : Bard.

Dans un billet de blog, le PDG de Google, Sundar Pichai, explique ainsi que cet outil est un « service expérimental d’IA conversationnelle » qui a pour objectif de répondre aux requêtes des utilisateurs et prendre part à la discussion. Ce dernier n’est cependant pas disponible pour tout le monde. Il explique ainsi qu’un groupe de « testeurs de confiance » y a accès dès aujourd’hui, avant de devenir « plus largement disponible pour le public dans les semaines à venir ».

Sundar Pichai détaille plus précisément que Bard « s’appuie sur des informations provenant du web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité ». Cela signifie que contrairement à ChatGPT, la solution de Google prendra en compte des évènements récents pour vous répondre.

Pour imager son intelligence artificielle, le dirigeant de Google déclare : « Bard peut être un exutoire pour la créativité et un tremplin pour la curiosité, vous permettant d’expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans, ou d’en savoir plus sur les meilleurs attaquants de football du moment, puis d’obtenir des exercices pour développer vos compétences ».

Nous n’avons cependant pas plus d’informations au sujet de Bard, signe d’après The Verge que Google est en alerte face au succès de ChatGPT. En effet, l’intelligence artificielle a connu un engouement sans précédent depuis son lancement en fin d’année dernière. Tout cela est dû à une formule 100 % gratuite, accessible grâce à sa facilité de prise en main et répondant efficacement à différents besoins, que ce soit dans le monde de l’éducation, du travail ou encore du loisir.

