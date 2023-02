Chat GPT : une version payante est disponible, voici ses avantages !

Avec ChatGPT, l’intelligence artificielle a le vent en poupe auprès du grand public. D’ailleurs, OpenAI vient d’annoncer une version payante nommée ChatGPT Plus. Cette formule apporte ainsi plusieurs avantages aux internautes accros au service. Voici un résumé rapide de la situation !

Face à son succès tonitruant, ChatGPT fait grandement bouger le monde de l’intelligence artificielle. Aux dernières nouvelles, Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans le service afin de l’ajouter à son service. Nous apprenions d’ailleurs cette semaine qu’un abonnement Microsoft Team ajoute la célèbre intelligence artificielle.

OpenAI, créateur de ChatGPT, cherche désormais à se faire de l’argent avec son intelligence artificielle. Après des rumeurs, l’entreprise a maintenant dévoilé via un billet de blog un abonnement payant : ChatGPT Plus. Disponible à 20 dollars par mois, uniquement aux États-Unis pour le moment et « prochainement » dans d’autres pays, il offre quelques avantages intéressants.

Pour commencer, ChatGPT Plus garantit un accès à ChatGPT en tout temps, même pendant les heures de points. L’intelligence artificielle propose ensuite des temps de réponse plus rapides aux abonnés. Dernier point, ces utilisateurs pourront profiter en priorité aux nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Outre le fait de se faire de l’argent avec un abonnement payant, OpenAI souligne que les revenus générés vont permettre de continuer à proposer le service gratuitement aux internautes ne souhaitant pas s’abonner. L’entreprise déclare ainsi : « En proposant ce prix d’abonnement, nous serons en mesure de soutenir la disponibilité de l’accès gratuit pour le plus grand nombre de personnes possible ».

Le premier abonnement payant de ChatGPT ne va cependant pas rester inchangé. OpenAI a en effet souligné que cette formule évoluera dans le temps grâce aux retours (feedbacks) des utilisateurs. La société réfléchit aussi à d’autres formules, moins chères, des plans business ou encore des « data packs » afin d’élargir la disponibilité de son intelligence artificielle.