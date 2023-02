Samsung développe un casque de réalité mixte sous Android

Le 1er février 2023, Samsung est venu annoncer de nouveaux produits. Cependant, la conférence a aussi été l’occasion pour la firme sud-coréenne de parler de projets à venir. Nous avons notamment appris que l’entreprise développait un casque de réalité mixte (virtuelle et augmentée) en partenariat avec Google et Qualcomm. Ce produit tournerait ainsi sous Android et embarquerait une puce Snapdragon.

Cette semaine, Samsung est venu tenir son premier évènement Galaxy Unpacked de 2023. Nous avons eu l’occasion d’y découvrir les Galaxy Book 3, et surtout les Galaxy S23 et S23+ ainsi que le Galaxy S23 Ultra. Nous avons aussi l’occasion d’entendre parler des projets du constructeur autour de la réalité mixte (XR).

Nous avons ainsi appris qu’un casque concurrent au Reality Pro d’Apple serait en cours de développement. D’ailleurs, Samsung a annoncé un partenariat avec Qualcomm pour la puce de ce produit ; mais aussi avec Google pour le développement d’un nouveau système d’exploitation Android adapté à la réalité mixte. L’entreprise a aussi déclaré auprès du Washington Post qu’elle s’associait également à Meta et Microsoft pour ce projet. Avec ce premier produit, la firme sud-coréenne souhaiterait « offrir de nouvelles possibilités pour travailler et jouer ».

TM Roh, responsable de la division mobile de Samsung, a ajouté auprès du média : « Nous pensons que l’écosystème doit être suffisamment prêt au lancement du produit afin que celui-ci soit un succès. Comme vous le savez, beaucoup d’entreprises ont fait des tentatives, mais jusqu’à présent, elles n’ont pas été aussi fructueuses qu’espérées, car l’écosystème n’était pas assez prêt ». L’objectif serait ainsi de proposer un casque complet afin de proposer des expériences convaincantes aux utilisateurs.

De plus amples informations devraient arriver dans les mois à venir, probablement via des fuites d’informations. Aucune fenêtre de sortie n’a pour le moment été communiquée. Nous ne savons ainsi pas à quel stade en est ce projet. Il est cependant prévisible que Samsung envisage un lancement au plus tôt, notamment lorsqu’on sait qu’Apple s’apprête à entrer sur le marché de la réalité mixte avec un premier casque cette année, et un plus abordable pour 2024.