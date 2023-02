PlayStation Plus Collection : les jeux offerts sur PS5, c’est bientôt fini !

Mauvaise nouvelle pour les joueurs PS5 : la PlayStation Plus Collection n’existera bientôt plus. En effet, Sony ne va plus offrir une vingtaine de jeux PS4 aux nouveaux acquéreurs de sa dernière console abonnés au PlayStation Plus à partir du 9 mai 2023. Ces titres sont tout de même récupérables avant cette date fatidique.

Pour le lancement de la PS5, le PlayStation Plus a été mis en avant d’une façon bien étonnante. En effet, Sony avait expliqué que les nouveaux acquéreurs s’abonnant à son service pouvaient profiter de la PlayStation Plus Collection. Pour faire simple, il s’agit d’environ une vingtaine de gros jeux PS4 que les joueurs abonnés peuvent ajouter à leur bibliothèque.

Cependant, Sony vient d’annoncer que la PlayStation Plus Collection allait disparaitre à partir du 9 mai 2023. Il est ainsi possible de réclamer ces titres avant ces dates dans le cas où vous avez une PS5 et êtes abonnés au PlayStation Plus.

Pour rappel, il suffit d’aller à la rubrique PlayStation Plus dans l’interface de votre console et de cliquer sur la tuile « La collection PlayStation Plus » pour les ajouter à leur bibliothèque. À noter, tout comme les jeux offerts mensuellement avec les abonnements PlayStation Plus, il est nécessaire d’être toujours abonné au service pour y jouer.

À titre d’information, les jeux de la PlayStation Plus Collection sont des exclusivités des studios de PlayStation et aussi de célèbres titres d’éditeurs tiers. Voici la liste complète :

Bloodborne ;

Days Gone ;

Detroit: Become Human ;

God of War ;

Monster Hunter: World ;

Infamous Second Son ;

Ratchet and Clank ;

The Last Guardian ;

The Last of Us Remastered ;

Mortal Kombat X ;

Until Dawn ;

Uncharted 4: A Thief’s End ;

Batman: Arkham Knight ;

Battlefield 1 ;

Resident Evil 7 biohazard ;

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition ;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ;

Fallout 4 ;

Final Fantasy XV Royal Edition.

