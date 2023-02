Mise à jour PS5 : le chat vocal Discord est maintenant disponible en bêta !

Sony vient de rendre disponible une nouvelle mise à jour bêta sur la PS5. Avec cette version 7.00, la firme nippone apporte plusieurs nouveautés intéressantes, dont la prise en charge native des chats vocaux de Discord ou encore le VRR pour les écrans avec une définition 1440p. D’autres ajouts sont aussi de la partie, découvrez-les dans la suite de notre article !

Depuis ce jeudi 2 février 2023, il est possible de profiter d’une nouvelle version du software de la PS5. Plus précisément, Sony a déployé la bêta de la mise à jour 7.00 chez certains utilisateurs en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne et au Japon.

Cette grosse mise à jour apporte ainsi quelques nouveautés intéressantes pour les utilisateurs. Dans son billet de blog, Sony annonce tout d’abord l’arrivée du chat vocal Discord sur PS5. Il est ainsi possible de synchroniser votre compte PlayStation Network (PSN) avec le service, afin de pouvoir discuter avec vos amis de différents serveurs Discord sur votre console. Il vous faudra tout de même utiliser un PC ou l’application mobile pour lancer une discussion.

La mise à jour 7.00 de la PS5 permet ensuite de profiter de la fonctionnalité de fréquence de rafraîchissement variable (VRR) sur des écrans ayant une définition 1440p. Autre ajout, il est possible de lancer ou demander un partage d’écran depuis le profil d’un de vos amis.

Sony a aussi ajouté une nouvelle section « Amis qui jouent » dans les hubs de jeu de la PS5. Il est ainsi possible de voir quels sont vos amis en ligne, et à quoi ils jouent. Cela facilite aussi l’accès à leur profil et aux différentes options d’interactions. Nous apprenons ensuite la présence d’une nouvelle icône « Rejoindre le jeu » dans les discussions de groupe.

Les notes de mise à jour 7.00 de la PS5 mentionnent ensuite les nouveautés suivantes :

Télécharger manuellement les captures de jeu sur l’application PlayStation est désormais possible ;

Vous pouvez désormais également trier et filtrer les jeux lors de l’ajout de jeux à une liste de jeux ;

Vous pouvez dorénavant transférer les données de votre console PS5, y compris les jeux, les données enregistrées, les profils utilisateur, les paramètres, les captures d’écran et les vidéos, vers une autre console PS5 à l’aide d’un réseau Wi-Fi local ou d’un câble LAN ;

Mise à jour de la manette sans fil DualSense ;

La commande vocale prend désormais en charge l’utilisation de votre voix pour enregistrer des clips vidéo de votre jeu.

Pour rappel, la disponibilité de cette nouvelle mise à jour pour tous les jours (hors bêta) est attendue pour le mois de mars 2023.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PS5 : Sony promet plus de consoles disponibles avant le lancement du PS VR2 !