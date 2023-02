ChatGPT : voici comment Microsoft compte ajouter l’IA dans son moteur de recherche

ChatGPT continue de faire parler d’elle. Après l’investissement de Microsoft dans l’intelligence artificielle, il est temps de l’intégrer un peu partout dans les outils de la firme américaine. D’ailleurs, une fuite vient de révéler l’arrivée d’un nouveau moteur de recherche Bing profitant de l’IA.

Bing – Discussion avec ChatGPT Bing – Sources réponse avec ChatGPT

Dans un récent rapport, le site Windows Central est venu relayer une fuite majeure autour du moteur de recherche Bing. En effet, plusieurs utilisateurs ont mentionné qu’une version dotée de l’intelligence artificielle ChatGPT avait été rendue disponible en fin de semaine dernière. Bien évidemment, Microsoft a rapidement fait marche arrière en supprimant cet ajout. Cependant, des images ont été partagées afin de découvrir à quoi ressemblerait cette intégration de l’IA dans le moteur de recherche de Microsoft.

Dans les détails, l’utilisateur Owen Yin a partagé plusieurs captures d’écran mettant en lumière Bing avec ChatGPT. Ce dernier a en effet eu le temps de s’essayer à l’IA sur le moteur de recherche de Microsoft. Nous découvrons ainsi que Bing profite d’une interface plus épurée et simpliste, avec simplement un champ de recherche. Il est d’ailleurs défini comme un « assistant de recherche, planificateur personnel et partenaire créatif à vos côtés ».

D’ailleurs, il ne s’agit plus d’un simple de recherche, mais plutôt d’une boîte de discussion. Les utilisateurs peuvent ainsi demander à Bing d’effectuer des recherches, donner des idées ou encore un avis sur divers sujets. Les réponses prendront ainsi l’apparence d’une bulle de discussion, comme le fait déjà ChatGPT.

À noter, Bing avec ChatGPT mentionnera les informations auxquelles il fait référence en bas de ses réponses. Cela permettra ainsi aux utilisateurs de cliquer sur les sites Web afin d’en savoir plus. Nous découvrons aussi que l’intelligence artificielle pose aussi des questions afin de mieux comprendre les requêtes et fournir des informations supplémentaires si nécessaire.

Pour finir, sachez que Bing peut aussi ajuster ses requêtes en fonction de vos projets ou de vos exigences. Windows Central donne comme exemple que le moteur de recherche de Microsoft avec GPT peut s’adapter à « des besoins alimentaires ou des conflits d’horaires, et il fera de son mieux pour vous fournir des informations pertinentes pour votre demande de recherche qui tiennent compte de ces exigences ».