Test – Yaber Ace K1 : un vidéoprojecteur efficace ?

La recherche d’un bon vidéoprojecteur est compliquée. Aujourd’hui, nous vous présentons le Yaber Ace K1, un vidéoprojecteur abordable qui propose une fiche technique intéressante. Le vidéoprojecteur est l’outil ultime à installer n’importe où dans votre maison pour un accès rapide à un grand écran. Que vaut celui présenté aujourd’hui ? Réponse tout au long de cet article.

Unboxing

Derrière une boîte classique, nous retrouvons tout le nécessaire pour une installation rapide et facile. Au niveau du câblage, nous avons un câble HDMI ainsi qu’une connectique AV 3 en 1. Une petite lingette microfibre est également de la partie et permettra de nettoyer la lentille. À noter que cette dernière dispose d’un cache, à mettre lorsque vous n’utilisez pas le vidéoprojecteur.

Finalement, c’est la télécommande qui est présente. Cette dernière est relativement simpliste, mais dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires. Comme la remise à zéro de la mise au point, la gestion du son ou encore l’accès aux différents paramètres de ce Yaber Ace K1.

Design

Ce Yaber Ace K1 est un vidéoprojecteur offrant de très belles finitions. Sur le dessus, nous retrouvons un revêtement en tissu du plus bel effet. Cette face est aussi affublée d'une petite barre tactile. Cette dernière intègre tous les boutons nécessaires au contrôle de la machine. Bien entendu, ces boutons sont peu utiles lors d'une utilisation avec la télécommande. Sur l'arrière, c'est la partie connectique qui va nous intéresser, notamment avec la présence de deux ports HDMI, deux ports USB ainsi que les connectiques AV. Finalement, la face avant propose deux petites caméras (qui seront utilisées pour l'autofocus, par exemple) ainsi que la grosse lentille principale.

Côté praticité, il vous sera possible de lever l’avant du Yaber Ace K1 grâce à une petite vis. Dommage que l’on ne puisse pas lever l’arrière également. Finalement, 4 pads sont de la partie aussi afin de maintenant stable le vidéoprojecteur et permettre une meilleure dissipation thermique.

Performances et images

Ce Yaber Ace K1 propose une résolution native de 1080 pixels. C’est une résolution plus que correcte pour un vidéoprojecteur à ce tarif, la majorité de la concurrence se contentant de 720 pixels en règle générale. À noter que le vidéoprojecteur pourra également gérer des résolutions allant jusqu’à de la 4K. Autre chose importante sur un appareil de ce genre, c’est la luminosité émise. Ici, les valeurs atteignent 650 lumens ANSI. Dans les faits, cela se traduit par une luminosité très bonne, même sans utilisation d’une toile blanche. Côté audio, c’est des haut-parleurs 15W que nous retrouvons. Ces derniers font le travail, sans forcément être de la qualité sonore exceptionnelle.

En effet, comme vous pouvez les voir sur les photos ci-dessous, l’utilisation d’un mur clair sera largement suffisante pour profiter de la très puissante luminosité. J’ai également était impressionné par la qualité offerte par ce Yaber Ace K1. Nous sommes bien entendu bien loin d’une télévision 4K OLED, etc. Mais, dans mon cas, en tant qu’écran secondaire, c’est un régal d’utilisation. La fonction d’autofocus fonctionne très bien et peut se faire de manière automatique si jamais le vidéoprojecteur est déplacé.

Le petit point noir est au niveau de la connectivité sans fil. Il vous sera possible de connecter une enceinte Bluetooth ainsi que votre téléphone au vidéoprojecteur. Cependant, ce sera seulement en Miracast (partage d’écran simplement), pas de Google Cast ici. Si vous souhaitez utiliser Android TV, il vous faudra acheter une clé spécifique (Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, etc.).

Conclusion

Ce Yaber Ace K1 a réussi à me réconcilier avec les vidéoprojecteurs. En effet, c’est un régal de se poser devant regarder une série ou des vidéos sur YouTube. La qualité vidéo est très bonne pour le tarif, l’audio sera suffisant même si l’utilisation d’une enceinte Bluetooth est recommandée pour une meilleure immersion. Ce vidéoprojecteur est rempli de technologies afin de préserver les composants et d’offrir une durée de vie prolongée. La diagonale d’écran (pouvant aller de 40 à 150 pouces) est très confortable, en partie grâce à la luminosité puissante. Pour ce qui est du tarif, il vous faudra compter environ 385€ sur Amazon. Un tarif très correct pour des performances très sympathiques.

