iOS 15.7.5 est disponible, voici les nouveautés pour votre iPhone

Apple n’a pas abandonné les utilisateurs d’iPhone ne pouvant pas passer à iOS 16. En effet, la firme à la pomme continue de proposer des mises à jour, avec des correctifs de sécurité importants à la clé. D’ailleurs, iOS 15.7.5 est disponible depuis ce dimanche, et comble deux vulnérabilités majeures ayant pu être activement exploitées.

La sécurité est au centre des préoccupations d’Apple en ce mois d’avril 2023. Après iOS 16.4.1, une nouvelle mise à jour vient d’être déployée pour les iPhone qui sont restés bloqués à iOS 15.

En effet, la mise à jour iOS 15.7.5 apporte son lot de correctifs de sécurité, comme l’avait fait la précédente version (iOS 15.7.4). Aucune nouvelle fonctionnalité n’est de la partie pour cette mise à jour. Apple précise d’ailleurs que cette dernière « fournit des correctifs de sécurité importants et est recommandée pour tous les utilisateurs ».

Dans les détails, Apple explique précisément les deux vulnérabilités auxquelles iOS 15.7.5 vient s’attaquer :

IOSurfaceAccelerator Conséquence : Une application peut être en mesure d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau. Apple a connaissance d’un rapport indiquant que ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description : Un problème d’écriture hors limites a été corrigé grâce à une meilleure validation des entrées.

WebKit Conséquence : Le traitement d’un contenu web malveillant peut conduire à l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport indiquant que ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description : Un problème de type « use-after-free » a été corrigé grâce à une meilleure gestion de la mémoire.



Pour information, la mise à jour iOS 15.7.5 est téléchargeable et installable depuis l’application Réglages et la section Mise à jour logicielle. Elle s’adresse aux appareils suivants : les iPhone 6s, les iPhone 7, l’iPhone SE (1re génération), iPad Air 2, iPad mini 4 et iPod touch 7.

À noter, ces deux correctifs de sécurité sont aussi tombés sur les Mac avec les nouvelles mises à jour macOS Big Sur 11.7.6 (20G1231) ainsi que macOS Monterey 12.6.5 (21G531).