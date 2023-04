Galaxy Z Flip 5 : un écran externe deux fois plus grand que le Galaxy Z Flip 4

L’un des changements majeurs du Galaxy Z Flip 5 va se passer du côté de la face arrière, avec un écran externe beaucoup plus grand que sur le Galaxy Z Flip 4. Alors que de précédents rapports évoquaient une dalle de 3,14 pouces, les sources de l’analyste Ross Young penchent plutôt vers une diagonale de 3,8 pouces. Elle serait ainsi deux fois plus grande que la génération actuelle. De quoi offrir beaucoup plus d’usages à cette zone d’affichage.

Concept : Technizo Concept / SuperRoader

Petit à petit, la gamme de smartphones pliables de cette année se précise. Aux dernières nouvelles, des informations sur la partie photo des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 ont été révélées. Désormais, c’est au tour de l’écran externe du prochain modèle à clapet de se dévoiler.

Avant tout chose, il est important de souligner que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de l’écran externe du Galaxy Z Flip 5. Nous savons déjà depuis plusieurs mois qu’il sera bien plus grand que les deux dernières générations, et dépassera même celui de l’Oppo Find N2 Flip.

Les rapports précédents faisaient mention d’une dalle de 3,14 pouces, ce qui était déjà clairement mieux que les 1,9 pouce des Galaxy Z Fold 3 et Z Fold 4. Finalement, nous serions bien au-dessus, avec un écran externe de 3,8 pouces, d’après une récente déclaration de l’analyste Ross Young (via SamMobile).

L’écran externe du Galaxy Z Flip 5 serait ainsi deux fois plus grand que sur le Galaxy Z Flip 4. Ce changement de taille laisse ainsi présager l’arrivée de nouveaux usages pour cette zone d’affichage. Nous pouvons ainsi penser qu’elle ne serait plus limitée à la visualisation de widgets, le retour photo, l’affichage de notifications ou encore les réponses pré-écrites à des messages.

Samsung pourrait par exemple tirer complètement parti de cette surface pour permettre l’utilisation d’un clavier, et même d’applications. Pour rappel, Motorola permet déjà cela sur ses smartphones pliables Razr, tous dotés d’un écran externe de 2,7 pouces.

