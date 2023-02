Test – Motorola Razr 2022 : Un pliable intéressant, mais à parfaire

Les smartphones pliables font désormais partie intégrante du paysage numérique actuel. Cependant, peu de marques ont sauté le pas. Motorola en fait partie et nous présente cette année la nouvelle mouture : le Razr 2022. Une version améliorée qui vient faire concurrence aux Z Flip de chez Samsung, déjà bien implanté dans ce milieu. Que vaut ce smartphone nouvelle génération ? Éléments de réponse tout au long de cet article.

Unboxing

Le packaging de ce Motorola Razr 2022 ne fait pas de concessions. En effet, en plus d’une finition de qualité, les accessoires présents sont également bien pensés pour une grande longévité. Vous pourrez remarquer une coque (en deux parties). Il est important de noter que cette dernière est en plastique dur, et non en TPU comme souvent avec les téléphones de la concurrence. Nous retrouverons ensuite le chargeur (33W maximum) ainsi que son câble de type USB-C.

Écran(s) et design

Qui dit smartphones pliables dits bien évidemment deux écrans. En effet, afin d’optimiser la durée de vie des charnières, un second écran est présent dans le but de visualiser un certain nombre de choses lorsque le smartphone est fermé. Cet écran secondaire dispose d’une résolution FHD+ pour une diagonale de 2.7″, bien entendu tactile. L’écran principal, quant à lui, dispose aussi d’une résolution FHD+ pour une diagonale de 6.7″. Le taux de rafraîchissement pourra monter jusqu’à 144Hz. Côté technologie, c’est l’une des meilleurs que nous retrouvons : l’AMOLED. Le Motorola Razr 2022 offre donc un très grand confort visuel et d’utilisation : que ce soit en intérieur ou en extérieur. Le seul petit bémol à noter serait la résolution de l’écran principal, un peu en deçà pour un smartphone de cet acabit. De plus, il faut savoir que la pliure de l’écran sera visible sous certains angles et se ressentira également au toucher. Cependant, cela ne gêne en rien l’utilisation.

Pour ce qui est du placement des différents boutons, ils sont tous situés sur la tranche droite. À noter que le bouton power intègre le lecteur d’empreinte digitale. Lecteur qui, d’ailleurs, fonctionne avec une rapidité impressionnante. La tranche inférieure accueillera le port de chargement ainsi qu’un haut-parleur (compatible avec la technologie Dolby Atmos). De ce fait, le son délivré par le Razr 2022 est très agréable, que ce soit pour de la simple vidéo YouTube ou encore pour regarder vos séries préférées sur Netflix ou autres.

Appareil photo

Ce Motorola Razr 2022 dispose seulement de deux capteurs. Le principal offre une résolution de 50 MP avec une ouverture à f/1.8 tandis que le second, utilisé pour la macro et le grand angle, dispose de 13 MP avec une ouverture à f/2.2. Pour ce qui est du flash, il faudra compter sur une simple ampoule LED (quand la concurrence peut proposer un double flash). Le gros point de ce smartphone à clapet est qu’il sera possible de prendre des selfies avec… les capteurs principaux. Difficile donc de faire mieux sur ce point.

De jour, le Motorola Razr 2022 offre une qualité d’image plus que satisfaisante. En effet, le piqué est très bon, tout comme les couleurs. Il conviendra parfaitement pour vos différents voyages afin de conserver des souvenirs de qualité. Attention cependant, car la photographie perdra énormément de qualité lorsque la luminosité viendra à baisser. En effet, dès que la nuit arrive, les détails perdent en netteté et l’image a tendance à présenter des défauts de lissage, lié au traitement logiciel. Bien entendu, les images seront largement exploitables pour le commun des mortels, mais pour un smartphone de cette gamme, il est normal d’en attendre un peu plus.

Performance et autonomie

Au-delà de l’aspect novateur apporté par la technologie d’écran pliable, le smartphone dispose d’une puissance parmi les plus élevées du marché. En effet, grâce à la présence du processeur Snapdragon® 8+ 1re génération et de ses 8 Go de RAM, il se hisse dans le haut du classement d’Antutu. Dans les faits, l’utilisation est d’une fluidité parfaite, le tout étant aidé par la présence d’une version d’Android 12 assez proche de l’origine. En effet, peu d’ajouts de la part de Motorola, du moins rien qui viendra alourdir l’interface et la navigation. Même l’utilisation avec l’écran fermé sera agréable, même si les tâches faisables sont relativement limitées (Visualiser la météo, l’agenda, vos notifications, prendre des photos par exemple).

S’il y a bien une partie qui pêche sur ce Motorola Razr 2022, c’est bien l’autonomie. Attention toute fois, c’est à remettre dans le contexte des smartphones à doubles écrans qui auront forcément une autonomie réduite. Cependant, il est difficile de comprendre pourquoi Motorola a doté son dernier smartphone d’une si petite batterie : 3 500 mAh. Une petite batterie donc, qui peinera à faire tenir le téléphone une journée, et c’est un peu dommage. D’autant plus que la recharge ne sera pas non plus parmi les plus rapides. En effet, le chargeur 30W fourni avec le smartphone permettra une recharge complète en environ 1h-1h30. À noter l’absence de recharge sans fil ou encore de recharge inversée, heureusement pour cette dernière vue la petite batterie présente.

Conclusion

Ce Motorola Razr 2022 est un bon smartphone au global. Néanmoins, on sent que la marque a dû rogner sur certaines parties pour proposer un prix relativement abordable. En effet, si la puissance est au rendez-vous, il n’en est pas forcément pareil pour l’autonomie ou encore sur la qualité photo. Des améliorations sont à faire, peut-être dans le futur, on l’espère ! Pour le moment, ces smartphones sont encore des vitrines technologiques, à destination des technophiles les plus aisés.

Il est désormais l’heure de passer à la question qui fâche : le tarif. Vous vous en doutez, ce ne sera pas donné. La technologie étant très novatrice, cette dernière est donc forcément couteuse. De plus, ce Motorola Razr 2022 intègre également des composants plutôt haut de gamme. C’est tout ça qui amène son prix à 1 099 € (100 € de moins qu’au moment de sa sortie), sur Amazon par exemple. Malheureusement, malgré une baisse de prix, la concurrence (notamment Samsung) fait mieux en termes de placement tarifaire.

