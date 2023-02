Vivo lance le Vivo X90 Pro en France, un photophone à ne pas rater ?

Vivo est de retour sur le marché du haut de gamme en France. La marque chinoise vient en effet d’annoncer un nouveau modèle : le Vivo X90 Pro. Encore une fois, elle mise tout sur la photographie. Découvrez dans notre article la fiche technique complète de ce smartphone, commercialisé dès le 8 mars 2023 au prix de 1 199 euros.

En cette fin février 2023, Vivo est revenu avec un nouveau modèle : le X90 Pro. Avec ce dernier, l’entreprise vient proposer un successeur au célèbre X80 Pro. Cependant, il ne s’agit cette année pas du smartphone le plus premium de la gamme, étant donné que le X90 Pro Plus est disponible en Chine. Mais nous avons tout de même un smartphone haut de gamme avec une très belle fiche technique, notamment du côté de la photographie.

Commençons d’ailleurs sur ce point. Le Vivo X90 Pro embarque un module photo arrière avec un capteur principal de 1 pouce, le Sony IMX989 de 50 Mpx ; un téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique x2 (contre du x5 pour le Vivo X80 Pro) ; et un ultra grand-angle de 12 Mpx. À noter, la stabilisation par gimbal n’est plus de la partie avec ce modèle.

Le Vivo X90 Pro profitent ensuite d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition QHD, un taux de rafraichissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran ; une puce MediaTek Dimension 9200 couplée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne ; une caméra selfie de 32 Mpx ; ainsi qu’une batterie de 4 870 mAh compatible avec la charge rapide filaire 120 W et sans fil 50 W.

Le Vivo X90 Pro sera disponible dès le 8 mars 2023 en France, pour un prix de 1 199 euros (100 euros de moins que le Vivo X80 Pro le jour de sa sortie).

