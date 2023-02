Test : Jackery Explorer 1000 Pro – une batterie 1000W et deux panneaux solaires 80W

Jackery, un chef de file du marché des stations électriques portables, a pris d’assaut l’IFA 2022 en dévoilant un tout nouveau générateur solaire portable doté d’une puissance phénoménale de 1 000 Wh, la Jackery Explorer 1000 Pro. Grâce à ses panneaux photovoltaïques performants, il peut se recharger en un rien de temps. Que ce soit pour des escapades de camping prolongées ou des situations d’urgence de coupure d’électricité à la maison, ce générateur solaire portable sera votre compagnon idéal. Êtes-vous prêt à découvrir comment il peut vous simplifier la vie ?

Jackery c’est quoi ?

L’objectif de Jackery est de rendre l’énergie verte accessible partout sur Terre. Cette entreprise propose des stations électriques portables (Batteries portatives qui permettent de recharger/utiliser toutes sortes d’équipements électriques) qui se rechargent grâce à l’énergie solaire. Ce sont des solutions prisées par les campeurs et autres amateurs d’activités de plein air qui souhaitent pouvoir vivre, travailler et rester connectés lorsqu’ils voyagent. À l’occasion du dernier salon IFA qui s’est tenu à Berlin du 2 au 6 septembre 2022, Jackery a présenté le « Solar Generator 1000 Pro », une version mise à jour et considérablement améliorée de sa station d’alimentation populaire « Jackery Explorer 1000 ».

Caractéristiques du Jackery Explorer 1000 Pro :

Le Solar Generator 1000 Pro de Jackery est composé d’une station électrique portable Jackery Explorer 1000 Pro et de deux panneaux solaires SolarSaga de 80 watts chacun (pour la version du kit dans ce test).

La station est compacte (340 x 262 x 256 mm) et légère (seulement 11,5 kg) avec une poignée repliable intégrée pour faciliter le transport. Elle est équipée d’une batterie lithium-ion de 1 002 Wh en courant continu (2 000 Wh en crête) qui est surveillée en temps réel par un système BMS (Battery Management System) similaire à celui utilisé dans les voitures électriques pour améliorer son autonomie et prévenir tout risque de surchauffe.

Connectique complète du Jackery Explorer 1000 Pro pour alimenter jusqu’à 7 appareils :

2 prises de courant de 230 volts

1 port allume-cigare 12 volts

2 ports USB Type-A (18 watts, format ordinateur)

2 ports USB Type-C (format smartphone) compatibles avec une charge rapide jusqu’à 100 watts.

Affichage sur l’écran couleur de la station montrant la puissance d’entrée et de sortie, la capacité de la batterie, la température et d’autres informations en temps réel.

Une lampe avec 3 modes d’éclairages disposant de l’option SOS

Si vous êtes un utilisateur très exigeant, vous remarquerez l’absence de charge sans fil sur cette station, n’oubliez pas vos câbles !

Les panneaux :

La marque Jackery et son nouveau modèle Explorer 1000 Pro offre une large gamme de kits solaires pour répondre à tous les besoins en matière d’énergie. Pour les débutants, le kit avec 2 panneaux Jackery SolarSaga 80W est une option abordable avec une capacité de charge complète en 9 heures. Si vous cherchez une puissance accrue, le kit avec 2 panneaux Jackery SolarSaga 100W est également disponible avec une capacité de charge complète en 7 heures. Cependant, pour une production d’énergie optimale, le kit avec 4 panneaux Jackery SolarSaga 200W est la solution idéale avec une capacité de charge complète en seulement 1,8 heure.

L’installation est simple et rapide, ne prenant que 60 secondes. Notez que plus la puissance des panneaux est élevée, plus le coût le sera aussi, mais plus la capacité de charge grandira.

En outre, la batterie de ce kit a une veille ultra-longue de 365 jours lorsqu’elle est chargée à 80%.

Que la lumière soit !

La batterie Explorer 1000 Pro possède une lampe intégrée qui se révèle extrêmement pratique pour l’utilisation en lieux sombres. Celle-ci se trouve à présent sur la face avant, à côté des sorties et de l’écran LCD. La LED possède 2 niveaux d’intensité, mais elle a également un mode SOS (3 impulsions courtes suivies de 3 impulsions longues). On espère que vous n’aurez jamais à l’utiliser, mais c’est une très bonne idée de l’avoir ajouté.

En pratique :

L’ensemble Solar Generator 1000 Pro de Jackery est facile à installer et à utiliser, grâce à sa poignée amovible et ses housses de rangement.

Il peut être rechargé via le réseau électrique, les panneaux solaires ou encore avec un chargeur rapide en voiture, pour un chargement optimal en moins de 6 heures. De plus, il est possible de connecter jusqu’à 12 panneaux 80W en série sur la batterie via les 2 ports d’entrée pour une charge plus rapide !

Seul bémol, vous ne pourrez pas brancher plus de trois panneaux solaires SolarSaga de 100 watts ou de 200 watts en série sur la même entrée (la station en possède 2), une protection contre la surtension se déclenchera pour vous garantir une utilisation sécurisée de votre batterie.

Concernant l’aspect sonore de l’appareil, nous avons été agréablement surpris par le silence de la station avec un léger souffle de ventilateur durant la charge sur secteur, mais cela n’affecte en rien l’expérience d’utilisation. Et même, il attire les chats qui sont curieux de cette installation !

Pour conclure :

Le Solar Generator 1000 Pro de Jackery est une solution élégante, pratique et respectueuse de l’environnement pour les utilisateurs qui souhaitent être alimentés en énergie verte et mobiles à tout moment. Son design compact et léger, sa connectique complète, sa batterie haute capacité et son système de gestion de la batterie en font un choix idéal pour une utilisation personnelle ou pour des activités de plein air.

À quel prix pour le Jackery Explorer 1000 Pro et ses panneaux solaires ?

Les tarifs démarrent à 1699€ pour le kit avec les 2 panneaux en 80W, une valeur raisonnable pour les fonctionnalités et la performance qu’il offre. N’hésitez plus et offrez-vous le confort d’avoir de l’électricité partout où vous allez avec le Solar Generator 1000 Pro de Jackery.

Données de comparaison :

Prix par Watt : 1002 Wh pour 1699€ = 1,69€/Wh

Watt par kg : 1002 Wh pour 11,5 kg = 87,24 Wh/kg