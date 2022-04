GoPro Volta : une poignée avec batterie intégrée pour contrôler les action cam Go Pro

Les action cam continuent de s’améliorer afin de s’adapter à de nouveaux consommateurs. Dans l’objectif de conquérir les créateurs de contenu, GoPro vient d’annoncer un tout nouvel accessoire : la poignée Volta. Elle n’est cependant pas un simple support. En effet, ce produit fait aussi office de batterie externe et de centre de contrôle pour les action cam de la marque. Au passage, un pack Hero10 Black Creator Edition

Une poignée avec batterie intégrée parfaite pour les Vlogs

En septembre 2021, GoPro a officialisé sa nouvelle génération d’action cam : la HERO10 Black. Maintenant que le printemps est arrivé, la marque américaine est venue lever le voile sur un nouvel accessoire nommé Volta. Ce produit est tout simplement une poignée suréquipée, permettant de produire des vidéos à une main ou sur trépied, contrôler l’enregistrement ou encore gagner en autonomie.

Dans les détails, la poignée Volta de GoPro embarque une batterie de 4 900 mAh permettant d’enregistrer jusqu’à 4 heures de vidéos supplémentaires en 5,3 K à 30 images par seconde. Des indicateurs permettent de voir le niveau d’autonomie restant. Nous retrouvons aussi des boutons pour commander la caméra à une seule main : allumer/éteindre la caméra ; lancer/arrêter l’enregistrement ; et sélectionner les modes. À noter, il est possible d’utiliser le produit sans fil comme une télécommande jusqu’à une distance de 30 mètres.

Outre en utilisation à une main, le produit peut se transformer en trépied grâce à des pieds escamotables intégrés. Pour garantir une utilisation en tout temps, la poignée GoPro Volta est résistante aux intempéries et est conçue pour encaisser les chocs. Information importante, la poignée est cependant uniquement compatible avec les GoPro Hero10 et Hero9. D’ores et déjà disponible sur le site officiel de GoPro, ce produit est affiché au prix de 90,99 € avec abonnement GoPro, contre 129,99 € sans.

Au passage, Go Pro est venu officialiser le pack Hero10 Black Creator Edition. Pour faire simple, ce dernier comporte la dernière GoPro et tous les accessoires parfaits pour les créateurs de contenus (la poignée Volta ; le Media Pod, intégrant deux micros + un port microphone + un HDMI + une fixation pour d’autres accessoires ; et le Light Mod, un éclairage LED avec une puissance max de 200 lumens. Ce pack est proposé au prix de 568,95 € pour les nouveaux adhérents à l’abonnement GoPro (618,96 € pour les abonnés actuels) et 825,95 pour les non abonnés.