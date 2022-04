Comment réussir ses dates après le COVID ?

Les rencontres amoureuses reprennent progressivement sur les sites de rencontre. Les premières dates post-confinement sont parfois chamboulées en raison du contexte de pandémie et du respect des gestes barrières. Quelles sont les astuces pour réussir ses rencontres après le COVID ?

Bâtir une relation de confiance

Pendant le confinement, plusieurs célibataires ont vécu dans la solitude. Ils ont dû passer par des rencontres en ligne comme par exemple avec le site de rencontres sérieuses, rencontres locales. Ils ont composé avec l’attirance physique et un certain respect strict des gestes barrières. Mais ils ont aussi redéfini leurs attentes en matière de relation amoureuse. La relation de confiance a été construite au fil du temps de confinement. Ils ont pris le temps de mieux se connaitre. Il est temps pour eux d’organiser une rencontre physique. C’est déjà la réouverture des restaurants et bars ainsi que la fin des limitations de déplacement. Ces rencontres doivent s’organiser dans le respect des gestes barrières. La confiance instaurée va permettre une rencontre sans une appréhension particulière. Il y a de nouvelles manières pour aborder les rencontres.

Une préparation à la rencontre physique

Avec le confinement, les gens ont perdu la notion de prendre le temps de dénicher la perle rare. Sans aucune urgence, chacun des partenaires est allé à son rythme. Les amoureux ont discuté pendant longuement. Il est capital d’aborder les sujets non abordés. Ce temps permet de bâtir des fondations assez solides pour la relation. C’est ainsi que naissent les rapports de meilleure qualité. Certains font durer le plaisir en se faisant désirer assez longtemps. Dans les cas, la rencontre physique est inévitable. L’une des idées très intéressantes est d’envoyer un coffret repas. C’est un cadeau confinement original. Il est composé d’une entrée, d’un plat gourmet, d’un dessert et d’une boisson. Votre partenaire s’installe de manière confortable chez elle. Elle baisse les lumières et allume une bougie. Il est temps d’effectuer un appel en vidéo et de porter un toast. Ce 1er dîner aux chandelles est inoubliable.

Préparer un repas entre amoureux après le confinement renforce l’amour. La première démarche est de se mettre ensemble sur ce qu’on veut préparer. La recette doit être échangée et discutée à l’avance. Les courses peuvent être partagées et chacun le fera de son côté. Quand tout est prêt, il est possible de se rencontrer pour préparer ou le faire en appel visio. C’est un moyen efficace pour savoir si votre partenaire possède des talents culinaires innés.

L’autre idée est de conclure un rendez-vous romantique au cinéma. Progressivement, l’accès aux grands écrans est autorisé. Pourquoi ne pas penser à installer son propre cinéma à la maison? Votre partenaire passera pour regarder une série ou un film. Une soirée ciné entre amoureux accroche les cœurs. N’oubliez surtout pas le pop-corn.

Organiser un pique-nique entre amoureux au parc ou dans les bois est une idée géniale. Vous allez vous munir d’un panier garni sans oublier une grande couverture. Une lanterne et des fleurs sont conseillées aux plus romantiques. Pensez aussi à l’avenir en cous inscrivant à une activité sportive, en choisissant un restaurant, la destination des premières vacances entre amoureux.