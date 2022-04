Samsung permet de réparer soi-même les Galaxy S20 et 21 grâce à un partenariat avec iFixit

Nouvelle inspiration Apple du côté de Samsung. La firme sud-coréenne vient en effet d’annoncer un programme de réparation en autonomie pour les smartphones Galaxy S20 et S21 ainsi que la tablette Galaxy Tab S7+. Fruit d’un partenariat avec iFixit, cette initiative a pour objectif de fournir les pièces détachées nécessaires afin de changer l’écran, l’arrière en verre ainsi que les ports de charge, ainsi que des guides pour effectuer les réparations par soi-même.

Réparer soi-même un produit Galaxy, Samsung propose une solution

En novembre 2021, Apple est venu annoncer un projet de vente de pièces détachées afin de permettre à ses utilisateurs d’effectuer certaines réparations sur leurs iPhone 12 et 13. Depuis, la firme à la pomme n’a pas donné d’actualité au sujet de cette initiative. Cependant, elle n’a rien de nouveau.

iFixit, société réputée pour proposer à la vente des pièces détachées et des guides de réparations, a déjà collaboré avec des fabricants tels que Motorola et Steam afin de proposer des programmes de réparations aux consommateurs sur certains produits. Elle travaille aussi avec Microsoft afin de proposer des outils de réparation pour les ordinateurs Surface.

Désormais, c’est au tour de Samsung de nouer un partenariat avec iFixit. Grâce à ce dernier, le constructeur leader du marché des smartphones est venu préciser via un communiqué de presse que son nouveau programme de réparation permettra d’avoir accès à « des guides de réparation intuitifs, visuels, étape par étape » ainsi qu’aux outils nécessaires.

Les produits concernés par ce programme d’autoréparation

Ce nouveau programme de réparation ne concerne cependant pas tous les produits de Samsung. Kyle Wiens, PDG d’iFixit a en effet expliquer que pour le moment, les guides de réparation de la gamme Galaxy S20 sont déjà complets et que l’entreprise travaille activement à la rédaction des guides pour les Galaxy S21 et la Galaxy Tab S7 Plus.

Le média The Verge, soucieux d’en connaitre plus sur les ambitions de la firme sud-coréenne, est venu lui demander si le programme de réparation serait élargi à plus de modèles à l’avenir. Ce à quoi un porte-parole de Samsung est venu répondre : « Samsung prévoit d’élargir la gamme de produits, de pièces et de capacités d’autoréparation au fur et à mesure de la maturité du programme ».

Ce programme de réparation est pour le moment réservé aux États-Unis. Aucune précision concernant un élargissement de l’initiative à d’autres territoires n’a été évoquée.

