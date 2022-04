Xbox Game Pass : un abonnement familial bientôt annoncé

Depuis son lancement, le Xbox Game Pass profite d’offres individuelles permettant d’accéder à sa bibliothèque de jeux en téléchargement ou via le cloud gaming évoluant au fil des mois. La donne pourrait cependant changer très rapidement. Le site Windows Central vient en effet de souligner que Microsoft travaillerait sur une première formule d’abonnement familiale. Grâce à cette dernière, les joueurs pourraient ainsi à 5 personnes de profiter simultanément des différents avantages du service.

Un abonnement « Famille » pour le Xbox Game Pass

Les offres « Famille » sont de plus en plus répandues dans les services par abonnement. Nous les retrouvons par exemple sur les services de streaming musicaux (Spotify, Apple Music…), de SVoD (Netflix, Disney+…) ou encore dans le domaine des jeux vidéo avec le Nintendo et Switch Online. D’ailleurs, un autre acteur de ce domaine devrait s’y mettre : Microsoft. Windows Central vient en effet de souligner que la firme américaine envisagerait de proposer une formule familiale pour son service phare, le Xbox Game Pass.

Dans sa nouvelle publication, le journaliste Jez Corden précise ainsi qu’un abonnement famille serait bientôt disponible pour le Xbox Game Pass. Logiquement proposée à un prix plus élevé par rapport aux formules individuelles, cette nouvelle offre devrait permettre à 5 joueurs de jouer simultanément grâce à un même abonnement. Cela viendrait ainsi s’apparenter à ce que fait Microsoft avec une des offres de Microsoft 365 proposée à 99 € et permettant à un compte de partager un compte avec 5 autres compte (1 To de stockage OneDrive chacun + un accès aux logiciels Microsoft Office).

Cependant, la tarification de cette offre famille pour le Xbox Game Pass n’est pas encore très claire. En effet, Jez Corden avoue ne pas savoir si cette formule concernera l’abonnement standard et/ou Ultimate du service. Cependant, il est sûr et certain que le prix de l’abonnement famille sera inférieur à 5 abonnements individuels. Au sujet de la date de lancement, le journaliste dévoile uniquement que « Microsoft se prépare à le rendre public dans un avenir relativement proche ».

